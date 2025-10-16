Superliga Masculina 2025/26: veja onde assistir ao vivo e data de início

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 começa em 21 de outubro com 12 equipes; os melhores avançam aos playoffs em busca do título nacional.

A Superliga Masculina de Vôlei, principal torneio de clubes do Brasil, retorna para mais uma temporada a partir do dia 21 de outubro, com a estreia do atual campeão, o Cruzeiro.

A competição contará com 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno. Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para os playoffs, começando pelas quartas de final, que são disputadas em melhor de três jogos.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) já divulgou a tabela oficial do primeiro turno, que vai até 21 de dezembro, detalhando todos os confrontos da temporada 2025/26.

Onde assistir a Superliga Masculina de Vôlei 2025/26?

A Superliga Masculina 2025/26 já tem data para começar e promete muita emoção com os principais times do voleibol brasileiro. Para não perder nenhum jogo, os torcedores têm algumas opções de transmissão:

SporTV (TV a cabo): todos os jogos serão transmitidos ao vivo, garantindo a cobertura completa da competição.

(TV a cabo): todos os jogos serão transmitidos ao vivo, garantindo a cobertura completa da competição. VBTV (streaming pela internet): a plataforma oficial de streaming da CBV permitirá acompanhar as partidas ao vivo pelo computador, celular ou smart TV.

Passo a passo para assistir

Via SporTV

Ligue sua TV a cabo e sintonize no canal SporTV no horário da partida.

Confira a programação completa da Superliga no guia de canais da sua operadora.

Via VBTV (online)

Acesse o site oficial da VBTV: https://www.vbtv.com.br

Crie uma conta ou faça login caso já tenha cadastro.

Escolha o jogo desejado e clique em “Assistir ao vivo”.

Você pode assistir pelo computador, tablet, smartphone ou conectar a TV via Chromecast ou HDMI.

