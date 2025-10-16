fechar
Volei | Notícia

Superliga Masculina 2025/26: veja onde assistir ao vivo e data de início

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 começa em 21 de outubro com 12 equipes; os melhores avançam aos playoffs em busca do título nacional.

Por João Victor Tavares Publicado em 16/10/2025 às 15:00
Imagem dos jogadores do Vôlei Renata enfrentando o Praia Clube na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Vôlei Renata enfrentando o Praia Clube na Superliga Masculina - Pedro Teixeira / Vôlei Renata

A Superliga Masculina de Vôlei, principal torneio de clubes do Brasil, retorna para mais uma temporada a partir do dia 21 de outubro, com a estreia do atual campeão, o Cruzeiro.

A competição contará com 12 equipes, que se enfrentam em turno e returno. Ao final dessa fase, as oito melhores equipes avançam para os playoffs, começando pelas quartas de final, que são disputadas em melhor de três jogos.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) já divulgou a tabela oficial do primeiro turno, que vai até 21 de dezembro, detalhando todos os confrontos da temporada 2025/26.

Leia Também

Onde assistir a Superliga Masculina de Vôlei 2025/26?

A Superliga Masculina 2025/26 já tem data para começar e promete muita emoção com os principais times do voleibol brasileiro. Para não perder nenhum jogo, os torcedores têm algumas opções de transmissão:

  • SporTV (TV a cabo): todos os jogos serão transmitidos ao vivo, garantindo a cobertura completa da competição.
  • VBTV (streaming pela internet): a plataforma oficial de streaming da CBV permitirá acompanhar as partidas ao vivo pelo computador, celular ou smart TV.

Passo a passo para assistir

Via SporTV

  • Ligue sua TV a cabo e sintonize no canal SporTV no horário da partida.
  • Confira a programação completa da Superliga no guia de canais da sua operadora.

Via VBTV (online)

  • Acesse o site oficial da VBTV: https://www.vbtv.com.br
  • Crie uma conta ou faça login caso já tenha cadastro.
  • Escolha o jogo desejado e clique em “Assistir ao vivo”.
  • Você pode assistir pelo computador, tablet, smartphone ou conectar a TV via Chromecast ou HDMI.

Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26

  • Início da primeira fase: 21 de outubro de 2025
  • Final: 4 de maio de 2026

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags