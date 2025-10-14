fechar
Volei | Notícia

Superliga Feminina 2025/26: confira a data de início e a tabela do primeiro turno

Na última edição, o Osasco faturou o título ao superar o Sesi Bauru. As novidades desta temporada são Sorocaba e Tijuca, promovidos da Superliga B

Por João Victor Tavares Publicado em 14/10/2025 às 16:51
Equipe do Minas Tênis Clube em quadra
Equipe do Minas Tênis Clube em quadra - Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

A Superliga Feminina 2025/26 começa em 20 de outubro de 2025 e vai até 3 de maio de 2026, com fase classificatória em pontos corridos seguida de playoffs.

O calendário também inclui a Copa Brasil Feminina, com fase classificatória em 23 e 24 de janeiro de 2026 e fase final nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Na última edição, o Osasco faturou o título ao superar o Sesi Bauru. As novidades desta temporada são Sorocaba e Tijuca, promovidos da Superliga B.

A competição terá transmissão do SporTV (TV fechada), GeTV (YouTube) e TV Globo (aberta).

Leia Também

Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26

  • Início da primeira fase: 20 de outubro de 2025
  • Final: 3 de maio de 2026

Tabela completa do primeiro turno da Superliga feminina de vôlei 2025/26

Rodada 1 – 20 a 22/10

  • Dentil/Praia Clube x Brasília Vôlei
  • Fluminense x Sancor Maringá Vôlei
  • Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri
  • Gerdau Minas x Batavo Mackenzie
  • Tijuca Tênis Clube x Osasco São Cristóvão Saúde
  • Sesi Vôlei Bauru x Renasce Sorocaba

Rodada 2 – 24 a 25/10

  • Dentil/Praia Clube x Sancor Maringá Vôlei
  • Tijuca Tênis Clube x Brasília Vôlei
  • Osasco São Cristóvão Saúde x Renasce Sorocaba
  • Paulistano/Barueri x Gerdau Minas
  • Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie

Rodada 3 – 30 a 31/10

  • Batavo Mackenzie x Renasce Sorocaba
  • Sancor Maringá Vôlei x Tijuca Tênis Clube
  • Brasília Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde
  • Paulistano/Barueri x Sesi Vôlei Bauru
  • Gerdau Minas x Fluminense
  • Sesc RJ Flamengo x Dentil/Praia Clube

Rodada 4 – 06 a 09/11

  • Renasce Sorocaba x Paulistano/Barueri
  • Tijuca Tênis Clube x Sesc RJ Flamengo
  • Sancor Maringá Vôlei x Brasília Vôlei
  • Osasco São Cristóvão Saúde x Batavo Mackenzie
  • Dentil/Praia Clube x Gerdau Minas
  • Sesi Vôlei Bauru x Fluminense

Rodada 5 – 12 a 14/11

  • Gerdau Minas x Tijuca Tênis Clube
  • Fluminense x Renasce Sorocaba
  • Sancor Maringá Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde
  • Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei
  • Paulistano/Barueri x Batavo Mackenzie
  • Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru

Rodada 6 – 17 a 21/11

  • Osasco São Cristóvão Saúde x Paulistano/Barueri
  • Brasília Vôlei x Gerdau Minas
  • Batavo Mackenzie x Fluminense
  • Sancor Maringá Vôlei x Sesc RJ Flamengo
  • Renasce Sorocaba x Dentil/Praia Clube
  • Sesi Vôlei Bauru x Tijuca Tênis Clube

Rodada 7 – 24 a 26/11

  • Fluminense x Paulistano/Barueri
  • Gerdau Minas x Sancor Maringá Vôlei
  • Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo
  • Dentil/Praia Clube x Batavo Mackenzie
  • Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei
  • Tijuca Tênis Clube x Renasce Sorocaba

Rodada 8 – 28/11 a 01/12

  • Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde
  • Paulistano/Barueri x Dentil/Praia Clube
  • Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas
  • Batavo Mackenzie x Tijuca Tênis Clube
  • Sancor Maringá Vôlei x Sesi Vôlei Bauru
  • Brasília Vôlei x Renasce Sorocaba

Rodada 9 – 04 a 05/12

  • Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas
  • Tijuca Tênis Clube x Paulistano/Barueri
  • Renasce Sorocaba x Sancor Maringá Vôlei
  • Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo
  • Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie

Rodada 10 – 11 a 18/12

  • Paulistano/Barueri x Brasília Vôlei
  • Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru
  • Sancor Maringá Vôlei x Batavo Mackenzie
  • Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba
  • Tijuca Tênis Clube x Fluminense
  • Dentil/Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde

Rodada 11 – 19 a 22/12

  • Renasce Sorocaba x Gerdau Minas
  • Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo
  • Sancor Maringá Vôlei x Paulistano/Barueri
  • Brasília Vôlei x Fluminense
  • Tijuca Tênis Clube x Dentil/Praia Clube
  • Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Transmissão Sesc-Flamengo x Fluminense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Vôlei

Transmissão Sesc-Flamengo x Fluminense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags