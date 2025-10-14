Superliga Feminina 2025/26: confira a data de início e a tabela do primeiro turno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na última edição, o Osasco faturou o título ao superar o Sesi Bauru. As novidades desta temporada são Sorocaba e Tijuca, promovidos da Superliga B

A Superliga Feminina 2025/26 começa em 20 de outubro de 2025 e vai até 3 de maio de 2026, com fase classificatória em pontos corridos seguida de playoffs.

O calendário também inclui a Copa Brasil Feminina, com fase classificatória em 23 e 24 de janeiro de 2026 e fase final nos dias 27 e 28 de fevereiro.

A competição terá transmissão do SporTV (TV fechada), GeTV (YouTube) e TV Globo (aberta).

Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26

Início da primeira fase: 20 de outubro de 2025

20 de outubro de 2025 Final: 3 de maio de 2026

Tabela completa do primeiro turno da Superliga feminina de vôlei 2025/26

Rodada 1 – 20 a 22/10

Dentil/Praia Clube x Brasília Vôlei

Fluminense x Sancor Maringá Vôlei

Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri

Gerdau Minas x Batavo Mackenzie

Tijuca Tênis Clube x Osasco São Cristóvão Saúde

Sesi Vôlei Bauru x Renasce Sorocaba

Rodada 2 – 24 a 25/10

Dentil/Praia Clube x Sancor Maringá Vôlei

Tijuca Tênis Clube x Brasília Vôlei

Osasco São Cristóvão Saúde x Renasce Sorocaba

Paulistano/Barueri x Gerdau Minas

Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie

Rodada 3 – 30 a 31/10

Batavo Mackenzie x Renasce Sorocaba

Sancor Maringá Vôlei x Tijuca Tênis Clube

Brasília Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde

Paulistano/Barueri x Sesi Vôlei Bauru

Gerdau Minas x Fluminense

Sesc RJ Flamengo x Dentil/Praia Clube

Rodada 4 – 06 a 09/11

Renasce Sorocaba x Paulistano/Barueri

Tijuca Tênis Clube x Sesc RJ Flamengo

Sancor Maringá Vôlei x Brasília Vôlei

Osasco São Cristóvão Saúde x Batavo Mackenzie

Dentil/Praia Clube x Gerdau Minas

Sesi Vôlei Bauru x Fluminense

Rodada 5 – 12 a 14/11

Gerdau Minas x Tijuca Tênis Clube

Fluminense x Renasce Sorocaba

Sancor Maringá Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde

Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei

Paulistano/Barueri x Batavo Mackenzie

Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru

Rodada 6 – 17 a 21/11

Osasco São Cristóvão Saúde x Paulistano/Barueri

Brasília Vôlei x Gerdau Minas

Batavo Mackenzie x Fluminense

Sancor Maringá Vôlei x Sesc RJ Flamengo

Renasce Sorocaba x Dentil/Praia Clube

Sesi Vôlei Bauru x Tijuca Tênis Clube

Rodada 7 – 24 a 26/11

Fluminense x Paulistano/Barueri

Gerdau Minas x Sancor Maringá Vôlei

Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo

Dentil/Praia Clube x Batavo Mackenzie

Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei

Tijuca Tênis Clube x Renasce Sorocaba

Rodada 8 – 28/11 a 01/12

Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde

Paulistano/Barueri x Dentil/Praia Clube

Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas

Batavo Mackenzie x Tijuca Tênis Clube

Sancor Maringá Vôlei x Sesi Vôlei Bauru

Brasília Vôlei x Renasce Sorocaba

Rodada 9 – 04 a 05/12

Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas

Tijuca Tênis Clube x Paulistano/Barueri

Renasce Sorocaba x Sancor Maringá Vôlei

Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo

Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie

Rodada 10 – 11 a 18/12

Paulistano/Barueri x Brasília Vôlei

Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru

Sancor Maringá Vôlei x Batavo Mackenzie

Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba

Tijuca Tênis Clube x Fluminense

Dentil/Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde

Rodada 11 – 19 a 22/12