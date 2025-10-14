Volei | Notícia
Superliga Feminina 2025/26: confira a data de início e a tabela do primeiro turno
Na última edição, o Osasco faturou o título ao superar o Sesi Bauru. As novidades desta temporada são Sorocaba e Tijuca, promovidos da Superliga B
A Superliga Feminina 2025/26 começa em 20 de outubro de 2025 e vai até 3 de maio de 2026, com fase classificatória em pontos corridos seguida de playoffs.
O calendário também inclui a Copa Brasil Feminina, com fase classificatória em 23 e 24 de janeiro de 2026 e fase final nos dias 27 e 28 de fevereiro.
A competição terá transmissão do SporTV (TV fechada), GeTV (YouTube) e TV Globo (aberta).
Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26
- Início da primeira fase: 20 de outubro de 2025
- Final: 3 de maio de 2026
Tabela completa do primeiro turno da Superliga feminina de vôlei 2025/26
Rodada 1 – 20 a 22/10
- Dentil/Praia Clube x Brasília Vôlei
- Fluminense x Sancor Maringá Vôlei
- Sesc RJ Flamengo x Paulistano/Barueri
- Gerdau Minas x Batavo Mackenzie
- Tijuca Tênis Clube x Osasco São Cristóvão Saúde
- Sesi Vôlei Bauru x Renasce Sorocaba
Rodada 2 – 24 a 25/10
- Dentil/Praia Clube x Sancor Maringá Vôlei
- Tijuca Tênis Clube x Brasília Vôlei
- Osasco São Cristóvão Saúde x Renasce Sorocaba
- Paulistano/Barueri x Gerdau Minas
- Sesi Vôlei Bauru x Batavo Mackenzie
Rodada 3 – 30 a 31/10
- Batavo Mackenzie x Renasce Sorocaba
- Sancor Maringá Vôlei x Tijuca Tênis Clube
- Brasília Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde
- Paulistano/Barueri x Sesi Vôlei Bauru
- Gerdau Minas x Fluminense
- Sesc RJ Flamengo x Dentil/Praia Clube
Rodada 4 – 06 a 09/11
- Renasce Sorocaba x Paulistano/Barueri
- Tijuca Tênis Clube x Sesc RJ Flamengo
- Sancor Maringá Vôlei x Brasília Vôlei
- Osasco São Cristóvão Saúde x Batavo Mackenzie
- Dentil/Praia Clube x Gerdau Minas
- Sesi Vôlei Bauru x Fluminense
Rodada 5 – 12 a 14/11
- Gerdau Minas x Tijuca Tênis Clube
- Fluminense x Renasce Sorocaba
- Sancor Maringá Vôlei x Osasco São Cristóvão Saúde
- Sesc RJ Flamengo x Brasília Vôlei
- Paulistano/Barueri x Batavo Mackenzie
- Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru
Rodada 6 – 17 a 21/11
- Osasco São Cristóvão Saúde x Paulistano/Barueri
- Brasília Vôlei x Gerdau Minas
- Batavo Mackenzie x Fluminense
- Sancor Maringá Vôlei x Sesc RJ Flamengo
- Renasce Sorocaba x Dentil/Praia Clube
- Sesi Vôlei Bauru x Tijuca Tênis Clube
Rodada 7 – 24 a 26/11
- Fluminense x Paulistano/Barueri
- Gerdau Minas x Sancor Maringá Vôlei
- Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo
- Dentil/Praia Clube x Batavo Mackenzie
- Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei
- Tijuca Tênis Clube x Renasce Sorocaba
Rodada 8 – 28/11 a 01/12
- Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde
- Paulistano/Barueri x Dentil/Praia Clube
- Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas
- Batavo Mackenzie x Tijuca Tênis Clube
- Sancor Maringá Vôlei x Sesi Vôlei Bauru
- Brasília Vôlei x Renasce Sorocaba
Rodada 9 – 04 a 05/12
- Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas
- Tijuca Tênis Clube x Paulistano/Barueri
- Renasce Sorocaba x Sancor Maringá Vôlei
- Sesi Vôlei Bauru x Sesc RJ Flamengo
- Brasília Vôlei x Batavo Mackenzie
Rodada 10 – 11 a 18/12
- Paulistano/Barueri x Brasília Vôlei
- Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru
- Sancor Maringá Vôlei x Batavo Mackenzie
- Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba
- Tijuca Tênis Clube x Fluminense
- Dentil/Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde
Rodada 11 – 19 a 22/12
- Renasce Sorocaba x Gerdau Minas
- Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo
- Sancor Maringá Vôlei x Paulistano/Barueri
- Brasília Vôlei x Fluminense
- Tijuca Tênis Clube x Dentil/Praia Clube
- Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde