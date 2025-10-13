fechar
Volei |

Transmissão Sesc-Flamengo x Fluminense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe rubro-negra e o Tricolor duelam pelo título carioca. Bernardinho busca o 20º troféu, enquanto o Tricolor tenta o bicampeonato.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 18:00
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Paula Reis / Flamengo

Ao longo da noite desta segunda-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), Flamengo e Fluminense se enfrentam na grande final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino, na quadra do ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Este primeiro confronto será diante apenas da torcida do mengão

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O clássico carioca será exibido com exclusividade para assinantes, sem transmissão gratuita.

O confronto contará com transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2, na TV fechada, e também poderá ser acompanhado online pelo Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo.

Como assistir online:

  1. Acesse o site globoplay.globo.com ou abra o aplicativo Globoplay no celular ou Smart TV.
  2. Faça login na sua conta ou crie um cadastro.
  3. Certifique-se de ter uma assinatura ativa que inclua os canais SporTV.
  4. Busque por SporTV 2 na barra de pesquisa.
  5. Clique em “Assistir ao vivo” para acompanhar o jogo em tempo real.

Ficha de jogo

  • Data: segunda-feira, 13 de outubro
  • Horário: 20h30
  • Local: Tijuca Tênis Clube.
  • Onde assistir: sportv2

Jogos do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino 2025

Turno:

  • 29/09 – Tijuca TC 3×2 Fluminense (Sets: 25–20, 25–18, 20–25, 20–25, 15–13; Total: 105–101)
  • 01/10 – Flamengo 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–14, 25–22, 25–15; Total: 75–51)
  • 03/10 – Flamengo 1×3 Fluminense (Sets: 25–13, 19–25, 20–25, 24–26; Total: 88–89)

Returno:

  • 05/10 – Fluminense 3×0 Tijuca TC (Sets: 25–22, 25–22, 25–21)
  • 07/10 – Tijuca TC 0×3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25-21, 25-23, 25-23)
  • 09/10 – Fluminense 1 × 3 Sesc-RJ/Flamengo (Sets: 25/17, 25/12, 19/25 e 25/21)

Final:

  • 13/10, 20:30 – Fluminense × Flamengo

