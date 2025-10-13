fechar
Volei | Notícia

Suzano x Vôlei Renata/Campinas: onde assistir ao vivo e horário da final do Paulista de Vôlei Masculino de 2025

Campinas lidera a primeira fase e busca o título em casa, enquanto o Suzano tenta quebrar o domínio campineiro e conquistar o Paulista após 17 anos.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/10/2025 às 14:44
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga - Suzano Vôlei / CBV

O Campeonato Paulista de Vôlei Masculino de 2025 chega à final com Vôlei Renata (Campinas) e Suzano Vôlei.

A decisão será em dois jogos: o primeiro na Arena Suzano, nesta terça-feira (14), e o segundo na sexta-feira (17), no Ginásio do Taquaral.

Se cada time vencer uma partida, o título será decidido em um golden set após o segundo jogo.

Como cegam as equipes?

O Vôlei Renata chega à final como líder da primeira fase, mostrando consistência e regularidade.

Com destaques como Bruninho, Bruno Lima e Maurício Borges, a equipe campineira venceu o Suzano na fase classificatória e superou o São José nas semifinais, garantindo o direito de decidir o título em casa.

O Suzano chega forte após campanha sólida na fase de classificação e vitória apertada sobre o Sesi-Bauru nas semifinais.

Com destaques como Robert, Willian Sabino e Cesinha, o time busca quebrar o domínio campineiro e conquistar o título paulista após 17 anos.

Onde assistir ao vivo?

A final será disputada em melhor de dois jogos, com golden set em caso de empate. O jogo 1 acontece nesta terça-feira (14), às 20h30, na Arena Suzano.

O jogo 2, que pode definir o campeão, será na sexta-feira (17), também às 20h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas.

Os dois confrontos terão transmissão ao vivo pelo SporTV, com sinal disponível também via Globoplay para assinantes.

Ficha de jogo

  • Confronto: Suzano Vôlei x Vôlei Renata (Campinas)
  • Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
  • Transmissão: SporTV e Globoplay (para assinantes)

Confira a agenda da final do Paulista de Vôlei Masculino 2025

Terça-feira (14)

  • 20h30: Suzano x Campinas

Sexta-feira (17)

  • 20h30: Campinas x Suzano

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
Vôlei

Sesc-Flamengo x Fluminense: horário e onde assistir à final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino
País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Eliminatórias

País de Gales x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

