Suzano x Vôlei Renata/Campinas: onde assistir ao vivo e horário da final do Paulista de Vôlei Masculino de 2025
Campinas lidera a primeira fase e busca o título em casa, enquanto o Suzano tenta quebrar o domínio campineiro e conquistar o Paulista após 17 anos.
O Campeonato Paulista de Vôlei Masculino de 2025 chega à final com Vôlei Renata (Campinas) e Suzano Vôlei.
A decisão será em dois jogos: o primeiro na Arena Suzano, nesta terça-feira (14), e o segundo na sexta-feira (17), no Ginásio do Taquaral.
Se cada time vencer uma partida, o título será decidido em um golden set após o segundo jogo.
Como cegam as equipes?
O Vôlei Renata chega à final como líder da primeira fase, mostrando consistência e regularidade.
Com destaques como Bruninho, Bruno Lima e Maurício Borges, a equipe campineira venceu o Suzano na fase classificatória e superou o São José nas semifinais, garantindo o direito de decidir o título em casa.
O Suzano chega forte após campanha sólida na fase de classificação e vitória apertada sobre o Sesi-Bauru nas semifinais.
Com destaques como Robert, Willian Sabino e Cesinha, o time busca quebrar o domínio campineiro e conquistar o título paulista após 17 anos.
Onde assistir ao vivo?
A final será disputada em melhor de dois jogos, com golden set em caso de empate. O jogo 1 acontece nesta terça-feira (14), às 20h30, na Arena Suzano.
O jogo 2, que pode definir o campeão, será na sexta-feira (17), também às 20h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas.
Os dois confrontos terão transmissão ao vivo pelo SporTV, com sinal disponível também via Globoplay para assinantes.
Ficha de jogo
- Confronto: Suzano Vôlei x Vôlei Renata (Campinas)
- Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
- Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- Local: Arena Suzano, Suzano (SP)
- Transmissão: SporTV e Globoplay (para assinantes)
Confira a agenda da final do Paulista de Vôlei Masculino 2025
Terça-feira (14)
- 20h30: Suzano x Campinas
Sexta-feira (17)
- 20h30: Campinas x Suzano