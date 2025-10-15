Superliga Masculina 2025/26:confira a data de início e a tabela do primeiro turno
Cruzeiro busca ampliar sua hegemonia com 10 títulos, enquanto o Minas tenta voltar ao topo após 18 anos sem conquistar a Superliga.
A elite do voleibol brasileiro já tem data para voltar às quadras. Entre outubro de 2025 e maio de 2026, a Superliga Masculina promete mais uma temporada de alto nível, rivalidades intensas e ginásios cheios de energia. Serão 12 equipes lutando pelo troféu mais cobiçado do país.
Na fase classificatória, todos se enfrentam em turno e returno, e apenas os oito melhores garantem vaga nos playoffs.
O primeiro turno vai de 21 de outubro a 21 de dezembro, enquanto o segundo deve se estender até março. Depois disso, é mata-mata até a grande decisão, marcada para o dia 10 de maio.
O Cruzeiro, atual campeão, chega como favorito e busca ampliar ainda mais sua hegemonia, já são 10 títulos na conta.
O Minas, por sua vez, tenta reviver os tempos de glória, sonhando com um título que não conquista desde a temporada 2006/07.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja o calendário da Superliga Feminina 2025/26
- Início da primeira fase: 21 de outubro de 2025
- Final: 4 de maio de 2026
Superliga Masculina 2025/26: calendário
Rodada 1 – 21 a 24/10
- 21/10 (ter) – 18h30: Cruzeiro Vôlei x JF Vôlei – Contagem-MG
- 22/10 (qua) – 21h: Suzano x São José – Suzano-SP
- 23/10 (qui) – 18h30: Sesi Bauru x Joinville – Bauru-SP
- 23/10 (qui) – 18h30: Guarulhos x Minas – Guarulhos-SP
- 23/10 (qui) – 21h: Campinas x Monte Carmelo – Campinas-SP
- 24/10 (sex) – 18h30: Goiás x Praia Clube – Goiânia-GO
Rodada 2 – 26 a 28/10
- 26/10 (dom) – 14h: Suzano x Guarulhos – Suzano-SP
- 26/10 (dom) – 20h: JF Vôlei x Monte Carmelo – Juiz de Fora-MG
- 27/10 (seg) – 18h30: Praia Clube x São José – Uberlândia-MG
- 27/10 (seg) – 18h30: Minas x Joinville – Belo Horizonte-MG
- 27/10 (seg) – 21h: Cruzeiro x Sesi Bauru – Contagem-MG
- 28/10 (ter) – 18h30: Campinas x Goiás – Campinas-SP
Rodada 3 – 01 e 02/11
- 01/11 (sáb) – 16h: Goiás x JF Vôlei – Goiânia-GO
- 01/11 (sáb) – 18h30: São José x Campinas – São José dos Campos-SP
- 01/11 (sáb) – 18h30: Joinville x Suzano – Joinville-SC
- 01/11 (sáb) – 21h: Sesi Bauru x Minas – Bauru-SP
- 02/11 (dom) – 18h30: Monte Carmelo x Cruzeiro – Monte Carmelo-MG
- 02/11 (dom) – 20h: Guarulhos x Praia Clube – Guarulhos-SP
Rodada 4 – 07 a 09/11
- 07/11 (sex) – 18h30: Suzano x Sesi Bauru – Suzano-SP
- 08/11 (sáb) – 11h: Monte Carmelo x Goiás – Monte Carmelo-MG
- 08/11 (sáb) – 18h30: Campinas x Guarulhos – Campinas-SP
- 08/11 (sáb) – 21h: Cruzeiro x Minas – Contagem-MG
- 09/11 (dom) – 17h: Praia Clube x Joinville – Uberlândia-MG
- 09/11 (dom) – 18h30: JF Vôlei x São José – Juiz de Fora-MG
Rodada 5 – 13 a 17/11
- 13/11 (qui) – 19h: São José x Monte Carmelo – São José dos Campos-SP
- 15/11 (sáb) – 21h30: Goiás x Cruzeiro – Goiânia-GO
- 16/11 (dom) – 18h30: Guarulhos x JF Vôlei – Guarulhos-SP
- 16/11 (dom) – 20h: Joinville x Campinas – Joinville-SC
- 17/11 (seg) – 18h30: Minas x Suzano – Belo Horizonte-MG
- 17/11 (seg) – 21h30: Sesi Bauru x Praia Clube – Bauru-SP
Rodada 6 – 20 a 22/11
- 20/11 (qui) – 18h30: Goiás x São José – Goiânia-GO
- 20/11 (qui) – 19h30: Monte Carmelo x Guarulhos – Monte Carmelo-MG
- 21/11 (sex) – 18h30: Praia Clube x Minas – Uberlândia-MG
- 22/11 (sáb) – 16h: Cruzeiro x Suzano – Contagem-MG
- 22/11 (sáb) – 18h30: JF Vôlei x Joinville – Juiz de Fora-MG
- 22/11 (sáb) – 21h: Campinas x Sesi Bauru – Campinas-SP
Rodada 7 – 25 a 29/11
- 25/11 (ter) – 18h30: Guarulhos x Goiás – Guarulhos-SP
- 26/11 (qua) – 18h30: Suzano x Praia Clube – Suzano-SP
- 26/11 (qua) – 21h: Minas x Campinas – Belo Horizonte-MG
- 27/11 (qui) – 18h30: São José x Cruzeiro – São José dos Campos-SP
- 29/11 (sáb) – 18h30: Joinville x Monte Carmelo – Joinville-SC
- 29/11 (sáb) – 21h: Sesi Bauru x JF Vôlei – Bauru-SP
Rodada 8 – 30/11 a 03/12
- 30/11 (dom) – 20h: São José x Guarulhos – São José dos Campos-SP
- 01/12 (seg) – 18h30: Campinas x Suzano – Campinas-SP
- 02/12 (ter) – 21h: Cruzeiro x Praia Clube – Contagem-MG
- 03/12 (qua) – 18h30: Monte Carmelo x Sesi Bauru – Monte Carmelo-MG
- 03/12 (qua) – 18h30: JF Vôlei x Minas – Juiz de Fora-MG
- 03/12 (qua) – 21h: Goiás x Joinville – Goiânia-GO
Rodada 9 – 08 a 10/12
- 08/12 (seg) – 18h30: Guarulhos x Cruzeiro – Guarulhos-SP
- 08/12 (seg) – 18h30: JF Vôlei x Suzano – Juiz de Fora-MG
- 08/12 (seg) – 21h: Praia Clube x Campinas – Uberlândia-MG
- 09/12 (ter) – 18h30: Joinville x São José – Joinville-SC
- 09/12 (ter) – 18h30: Sesi Bauru x Goiás – Bauru-SP
- 10/12 (qua) – 19h30: Minas x Monte Carmelo – Belo Horizonte-MG
Rodada 10 – 06 a 16/12
- 06/11 (qui) – 21h: Cruzeiro x Joinville – Contagem-MG
- 23/11 (dom) – 20h: Praia Clube x Monte Carmelo – Uberlândia-MG
- 13/12 (sáb) – 18h30: Sesi Bauru x Guarulhos – Bauru-SP
- 14/12 (dom) – 20h: Minas x São José – Belo Horizonte-MG
- 16/12 (ter) – 18h30: Suzano x Goiás – Suzano-SP
- A definir: Campinas x JF Vôlei – Campinas-SP
Rodada 11 – 05 a 21/12
- 05/11 (qua) – 18h30: Praia Clube x JF Vôlei – Uberlândia-MG
- 12/11 (qua) – 21h: Cruzeiro x Campinas – Contagem-MG
- 20/12 (sáb) – 16h: Monte Carmelo x Suzano – Monte Carmelo-MG
- 20/12 (sáb) – 18h30: Guarulhos x Joinville – Guarulhos-SP
- 20/12 (sáb) – 21h: São José x Sesi Bauru – São José dos Campos-SP
- 21/12 (dom) – 11h: Goiás x Minas – Goiânia-GO