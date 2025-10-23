Sesi Bauru x Joinville na Superliga Masculina 2025: onde assistir ao vivo e horário
Sesi-Bauru busca recuperação após início irregular, enquanto o Joinville tenta embalar e repetir o bom desempenho da última Superliga.
O Sesi Bauru vai estrear em casa na Superliga 25/26. A caminhada em busca do título começa nesta quinta-feira (23), às 18h30 (Horário de Brasília), contra o time do Joinville Vôlei na primeira rodada da liga nacional. A partida é na Arena Paulo Skaf.
Como chegam as equipes?
O Sesi-Bauru chega ao duelo buscando recuperação após um início de temporada abaixo do esperado.
A equipe perdeu peças importantes, Lukas Bergmann e Darlan, ambos para o vôlei italiano, e foi eliminada pelo Suzano na semifinal do Paulista. Agora, mira a Superliga como principal objetivo.
O Joinville também teve um começo irregular. Após disputar a Copa Joinville e perder para o Ciudad Vóley, o time tenta repetir o bom desempenho da última Superliga, quando chegou às quartas de final.
No último confronto entre as equipes, os catarinenses levaram a melhor ao eliminar o Bauru na semifinal da Copa Brasil.
Onde assistir ao vivo?
O confronto desta quinta-feira (23) contará com transmissão ao vivo do canal fechado do SporTV 2.
Ficha de jogo
- Sesi-Bauru x Joinville Vôlei
- Data: Quinta-feira, 23 de outubro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Paulo Skaf, Bauru (SP)
- Competição: Superliga Masculina 2025/26 – 1ª Rodada
- Transmissão: SporTV 2