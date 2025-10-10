fechar
Esportes | Notícia

Assunção supera Rio de Janeiro e Niterói e vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031

Esta será a primeira vez que uma localidade do Paraguai recebe uma edição o Pan-Americano. A capital paraguaia recebeu 28 votos, contra 24 do Brasil

Por JC Publicado em 10/10/2025 às 17:56
Assunção supera Rio de Janeiro e Niterói e vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031
Assunção supera Rio de Janeiro e Niterói e vai sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 - Reprodução / @PanamSports

A cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi escolhida como sede da edição de 2031 dos Jogos Pan-Americanos.

A candidatura paraguaia superou a proposta conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói em votação realizada nesta sexta-feira (10), durante a Assembleia Geral da Panam Sports (entidade máxima do esporte olímpico nas Américas) realizada em Santiago, no Chile.

Esta será a primeira vez na história que uma localidade do Paraguai recebe uma edição dos Pan-Americanos. Na votação, a capital paraguaia recebeu 28 votos, enquanto a candidatura do Rio de Janeiro e de Niterói recebeu 24 apoios.

"O projeto inclui a Vila Pan-Americana, um Estádio de Atletismo e uma nova Arena no Parque Olímpico. Parabéns a todo o Paraguai!", publicou a Panam Sports em suas redes sociais.

O Brasil tentava sediar uma edição de Pan-Americano pela terceira vez na história, pois anteriormente o país já havia recebido o megaevento esportivo no ano de 1963, na cidade de São Paulo, e em 2007, no Rio de Janeiro.

