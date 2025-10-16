Gustavo Borges ministra palestra no Teatro RioMar Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-nadador olímpico Gustavo Borges apresenta, nesta sexta-feira (17), às 12h30, a palestra "Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance"

O ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges ministrará, nesta sexta-feira (17), a partir das 12h30, no Teatro RioMar Recife, a palestra “Mergulhe na inspiração e siga rumo à performance”. Com uma trajetória marcada por disciplina, foco e resultados expressivos - são quatro medalhas olímpicas e 19 pan-americanas -, o atleta traduz a mentalidade de campeão em lições práticas para o mundo corporativo, educacional e esportivo.

"A alta performance não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto a aprender, errar e recomeçar todos os dias”, destacou Gustavo Borges, que vai compartilhar experiências vividas ao longo de mais de duas décadas dedicadas ao esporte de alto rendimento, e mostrar como propósito, resiliência e consistência são pilares fundamentais para alcançar resultados de excelência.

De maneira leve e envolvente, o atleta olímpico e empresário irá conectar histórias reais de conquistas e desafios a temas como liderança, trabalho em equipe, planejamento e equilíbrio emocional, inspirando pessoas e organizações a desenvolverem seu melhor desempenho.



Com o mesmo comprometimento que o levou ao pódio olímpico, o palestrante estimula o público a transformar metas em atitudes, reforçando a importância da constância e da preparação mental no caminho para o sucesso.



Além de palestrante, Gustavo Borges é empreendedor e criador do Método Gustavo Borges, presente em mais de 400 academias, escolas e clubes no Brasil. Sua atuação integra esporte, educação e gestão de pessoas, reforçando a crença de que o verdadeiro sucesso nasce do equilíbrio entre corpo, mente e propósito.