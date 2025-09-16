Patrulha Escolar: PM atua com ações de prevenção nas escolas públicas de Pernambuco; conheça o programa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A PMPE tem fortalecido a presença no ambiente escolar por meio da Patrulha Escolar, que atende 898 escolas estaduais elegíveis em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Militar de Pernambuco tem fortalecido sua presença no ambiente escolar por meio da Patrulha Escolar, uma iniciativa que vai muito além do policiamento ostensivo.

O projeto busca não apenas garantir a segurança da comunidade escolar, mas também oferecer oportunidades de crescimento, convivência e transformação social.

Projetos que transformam vidas

Além da segurança, a Patrulha Escolar desenvolve projetos socioculturais e esportivos. Entre eles está o Artes que Mudam, que oferece aulas de artes marciais como Taekwondo, Judô, Jiu-Jitsu, e de música, ministradas por policiais capacitados.

O impacto do projeto é visível: um dos alunos do Taekwondo conquistou a classificação para disputar o campeonato nacional, após se destacar nos Jogos Escolares de Pernambuco (Jeps).

Outro destaque é o Juventude Segura, realizado uma vez por mês em escolas da Região Metropolitana. O programa promove palestras sobre temas como bullying, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, prevenção às drogas e até orientação vocacional.

Além disso, leva para dentro do ambiente escolar apresentações da Cavalaria, Canil, ROCAM e até da Cipoma, permitindo que os jovens interajam com animais e equipamentos policiais. O dia termina com torneios esportivos e atividades recreativas.

Também merece atenção o Escola é Nossa, realizado aos sábados no Complexo IEP, ofertando futsal, vôlei e música, e o projeto Visitando Nossa Casa, que abre as portas de unidades militares para receber alunos.

Visitas da Patrulha Escolar

Atualmente, a Patrulha Escolar atende 898 escolas estaduais elegíveis em Pernambuco, com visitas diárias de viaturas.

Antes, as visitas aconteciam apenas uma vez por mês, mas diante da demanda crescente e da reação positiva das escolas, a agenda passou a ser ampliada.

Agora, as ações são realizadas duas vezes ao mês, atendendo tanto a GRE Metropolitana Sul quanto a GRE Metropolitana Norte, garantindo maior alcance e reforço da presença policial no ambiente educacional.

O Capitão Umaitá, coordenador da iniciativa, explica que o projeto assegura proteção não só aos alunos, mas também aos professores, gestores e famílias que fazem parte do entorno escolar.

“A gente faz o policiamento ostensivo nas escolas, mas entendemos que só isso não seria suficiente. Era preciso criar proximidade com os estudantes e oferecer alternativas de transformação”, afirma o oficial.

Palestra da PM em escola - Divulgação/Patrulha Escolar PMPE

Expansão do projeto

No momento, o trabalho se restringe à capital, mas os projetos têm a intenção de expandir para o interior de Pernambuco. Cidades como Caruaru e Petrolina, que já contam com unidades especializadas da PMPE, facilitam a logística de ações como o Juventude Segura.

“Como é um evento que os gestores gostam muito, porque eles veem a interação dos alunos, eles veem a felicidade dos alunos. O professor, ele se sente feliz quando um aluno está feliz. Agora, esse projeto está migrando, digamos assim, para Caruaru e Petrolina. A gente está com projetos para colocar, porque são áreas que já tem unidades especializadas lá”, afirma o Capitão Umaitá.

Leia Também Caso Alícia: adolescente é apreendido suspeito de agredir a estudante

Impacto da Patrulha Escolar nas escolas

O impacto dos eventos também pode ser medido através da reação dos alunos, especialmente na forma como passam a se relacionar com a Polícia Militar.

O Subtenente Genilson, auxiliar do Capitão Umaitá na coordenação da Patrulha Escolar, afirma que isso é perceptível após o retorno às escolas, por exemplo.

Segundo ele, a mudança no comportamento e na convivência dos alunos é notável. Um exemplo marcante ocorreu em uma escola do bairro de Tabatinga, onde após a Chacina de Camaragibe, uma tragédia que envolveu confronto entre policiais e civis, havia forte resistência à presença da polícia.

“Era uma escola onde a polícia entrava a pulso, ninguém queria a presença da polícia lá dentro. E hoje em dia, a gente entra lá e é uma festa quando a gente chega”, relembra o subtenente, evidenciando a transformação proporcionada pelos projetos, reconquistando a confiança dos alunos da região.

Segundo o capitão Umaitá, o maior objetivo é o bem-estar de toda a comunidade escolar:

“O projeto, a Patrulha Escolar em si, visa a proteção dos alunos. A gente quer o bem-estar dos alunos, da comunidade escolar como um todo. A ideia da Patrulha Escolar, da Polícia Militar de Pernambuco, não é só a sensação de segurança, é a sensação de proximidade, de querer o bem dos alunos.”

Cabo Débora e Cabo Borges se apresentando para alunos da EREM Desportista Rubem Moreira - Aisha Vitória/JC IMAGEM

Áreas de maior vulnerabilidade

Embora a Patrulha Escolar atenda todas as escolas estaduais elegíveis, há um olhar especial para aquelas situadas em áreas de maior vulnerabilidade.

De acordo com Umaitá, nessas localidades, onde ocorrem mais conflitos, desentendimentos entre alunos ou situações de risco, as ações são intensificadas e direcionadas.

“A gente coloca ações específicas para essa escola, como o Juventude Segura, eventos temáticos ou ciclos de palestras”, explicou.

O contato inicial para a realização desses eventos deve partir das próprias escolas, por meio das GREs, que acionam a Patrulha para elaborar as melhores estratégias de intervenção e atividades para oferecer um dia diferente para os alunos.

Para mais informações, basta acessar o perfil oficial da Patrulha Escolar PMPE no Instagram.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC