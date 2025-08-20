Palestra aberta ao público no Recife debate desafios da família na era digital e riscos online
Encontro gratuito nesta quinta (21), às 19h, na Unit-PE, discutirá evolução da família e os riscos digitais para crianças e adolescentes; saiba mais
A evolução da família ao longo da história, desde as referências bíblicas até os desafios da era digital, será tema de uma palestra gratuita e aberta ao público nesta quinta-feira (21), no Recife.
O encontro acontece às 19h, no auditório do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.
O evento terá como palestrante o professor e mestre em História Social e Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Filipe Domingues, que também é doutorando em Ciências da Religião, membro do Grupo de Estudos de Diálogo Inter-Religioso da Itália e do Instituto Dom Hélder Câmara.
Ele vai discutir como fatores históricos, sociais e tecnológicos impactaram as relações humanas e moldaram a estrutura familiar ao longo do tempo.
“A família é a célula-mãe da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem, porque o padre vem da família, o pastor vem da família, o professor, a professora, o médico, a médica, o engenheiro, a engenheira. Então, é um tema de suma importância, porque é a nossa origem, são as nossas referências”, destaca Filipe.
Riscos digitais para crianças e adolescentes
Além do percurso histórico, a palestra também abordará os reflexos da vida conectada, especialmente a exposição de crianças e adolescentes na internet.
Temas como pornografia infantil e adultização precoce, reprodução de comportamentos adultos por menores, estarão em debate.
O assunto tem mobilizado educadores, especialistas e parlamentares, que discutem um projeto de lei na Câmara dos Deputados para criar regras de proteção e responsabilizar plataformas digitais.
A preocupação ganhou ainda mais visibilidade após a denúncia do influenciador Felca, cujo vídeo no YouTube, com mais de 45 milhões de visualizações, expôs conteúdos que exploram menores em redes sociais com fins de monetização.
Percurso histórico até a era digital
No encontro, Filipe Domingues fará um panorama que parte do mundo antigo, passa pelo direito romano, a Idade Média, a Revolução Industrial e o século XX, chegando aos desafios atuais da sociedade conectada e da inteligência artificial.
Interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial.
