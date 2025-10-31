fechar
Outros Esportes | Notícia

Classificação NBA atualizada: confira a tabela completa

Melhor campanha do início da temporada regular pertence ao Thunder, que venceu todas as seis primeiras partidas disputadas na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 31/10/2025 às 15:45
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

A NBA segue em andamento e já pega fogo à medida em que as partidas da temporada regular são disputadas.

Até o momento, quatro clubes conquistaram vitórias em todos os jogos ao longo da competição. Chicago Bulls e Philadelphia 76ers venceram quatro partidas, enquanto o San Antonio Spurs venceu cinco jogos.

No entanto, o clube com a melhor campanha da competição, até o momento, é o Oklahoma City Thunder, que venceu seis jogos até o momento.

Confira a classificação completa da NBA

Classificação NBA – Conferência Leste

Pos Equipe Campanha
1 Bulls 4-0
2 76ers 4-0
3 Bucks 4-1
4 Heat 3-2
5 Cavaliers 3-2
6 Pistons 3-2
7 Knicks 2-2
8 Hawks 2-3
9 Hornets 2-3
10 Celtics 2-3
11 Magic 2-4
12 Raptors 1-4
13 Wizards 1-4
14 Pacers 0-4
15 Nets 0-5

Classificação NBA – Conferência Oeste

Pos Equipe Campanha
1 Thunder 6-0
2 Spurs 5-0
3 Nuggets 3-1
4 Warriors 4-2
5 Trail Blazers 3-2
6 Lakers 3-2
7 Grizzlies 3-2
8 Jazz 2-2
9 Clippers 2-2
10 Rockets 2-2
11 Timberwolves 2-3
12 Mavericks 2-3
13 Suns 1-4
14 Kings 1-4
15 Pelicans 0-4

Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:

Sexta-feira (31/10)

  • 20h00 – Philadelphia 76ers x Boston Celtics - Prime Video

  • 20h00 – Indiana Pacers x Atlanta Hawks - NBA League Pass

  • 20h30 – Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors - NBA League Pass

  • 21h00 – Chicago Bulls x New York Knicks - NBA League Pass

  • 22h30 – Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - Prime Video

  • 23h00 – Phoenix Suns x Utah Jazz - NBA League Pass

  • 23h00 – Portland Trail Blazers x Denver Nuggets - NBA League Pass

  • 23h30 – Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans - NBA League Pass

  • 22h30 – Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers - NBA League Pass

  • 23h00 – Phoenix Suns x Memphis Grizzlies - NBA League Pass

