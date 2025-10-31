Classificação NBA atualizada: confira a tabela completa
Melhor campanha do início da temporada regular pertence ao Thunder, que venceu todas as seis primeiras partidas disputadas na competição
A NBA segue em andamento e já pega fogo à medida em que as partidas da temporada regular são disputadas.
Até o momento, quatro clubes conquistaram vitórias em todos os jogos ao longo da competição. Chicago Bulls e Philadelphia 76ers venceram quatro partidas, enquanto o San Antonio Spurs venceu cinco jogos.
No entanto, o clube com a melhor campanha da competição, até o momento, é o Oklahoma City Thunder, que venceu seis jogos até o momento.
Confira a classificação completa da NBA
Classificação NBA – Conferência Leste
|Pos
|Equipe
|Campanha
|1
|Bulls
|4-0
|2
|76ers
|4-0
|3
|Bucks
|4-1
|4
|Heat
|3-2
|5
|Cavaliers
|3-2
|6
|Pistons
|3-2
|7
|Knicks
|2-2
|8
|Hawks
|2-3
|9
|Hornets
|2-3
|10
|Celtics
|2-3
|11
|Magic
|2-4
|12
|Raptors
|1-4
|13
|Wizards
|1-4
|14
|Pacers
|0-4
|15
|Nets
|0-5
Classificação NBA – Conferência Oeste
|Pos
|Equipe
|Campanha
|1
|Thunder
|6-0
|2
|Spurs
|5-0
|3
|Nuggets
|3-1
|4
|Warriors
|4-2
|5
|Trail Blazers
|3-2
|6
|Lakers
|3-2
|7
|Grizzlies
|3-2
|8
|Jazz
|2-2
|9
|Clippers
|2-2
|10
|Rockets
|2-2
|11
|Timberwolves
|2-3
|12
|Mavericks
|2-3
|13
|Suns
|1-4
|14
|Kings
|1-4
|15
|Pelicans
|0-4
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:
Sexta-feira (31/10)
-
20h00 – Philadelphia 76ers x Boston Celtics - Prime Video
-
20h00 – Indiana Pacers x Atlanta Hawks - NBA League Pass
-
20h30 – Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors - NBA League Pass
-
21h00 – Chicago Bulls x New York Knicks - NBA League Pass
-
22h30 – Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - Prime Video
-
23h00 – Phoenix Suns x Utah Jazz - NBA League Pass
-
23h00 – Portland Trail Blazers x Denver Nuggets - NBA League Pass
-
23h30 – Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans - NBA League Pass
-
22h30 – Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers - NBA League Pass
-
23h00 – Phoenix Suns x Memphis Grizzlies - NBA League Pass