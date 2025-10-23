Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-pivô foi o primeiro brasileiro a ser campeão como jogador da NBA e também é o primeiro técnico do país a comandar um time da liga norte-americana

Clique aqui e escute a matéria

Após uma temporada de títulos no basquete francês, no comando técnico do Paris Basketball, o catarinense Tiago Splitter, de 40 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (23) como novo treinador do Portland Trail Blazers, da NBA. Ele assumirá na vaga deixada pelo técnico Chauncey Billups, um dos mais de 30 detidos nesta quinta pelo FBI, após investigações de envolvimento em apostas ilegais.

O ex-pivô da Amarelinha e primeiro brasileiro a ser campeão como jogador da NBA – em 2014, faturou o título no San Antonio Spurs -, Splitter agora também é o primeiro técnico do país a comandar um time da principal liga de basquete norte-americano. Em junho deste ano, ele encerrou em grande estilo sua primeira experiência como treinador, ao conduzir o Paris Basketball à conquista da Copa da França e da Liga Francesa de Basquete, na temporada 2024/2025.

Nascido em Blumenau (SC), Splitter defendeu clube europeus antes de mudar para os Estados Unidos, onde atuou por sete temporadas na NBA. Em 2018, o brasileiro se aposenta com atleta e um ano depois inicia a carreira como treinador.

O ex-pivô atuou como assistente técnico do Brooklyn Nets (2019–2023) e Houston Rockets (2023–24), ambos times da NBA. Em 2024, trabalhou como auxiliar técnico do croata Aleksandar Petrovic, treinador da seleção masculina de basquete, ajudando a Amarelinha a se classificar para a Olimpíada de Paris, após oito anos fora da competição. Depois do Jogos, Splitter continuou como assistene de Petrovic.