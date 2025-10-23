fechar
Esportes | Notícia

Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA

O ex-pivô foi o primeiro brasileiro a ser campeão como jogador da NBA e também é o primeiro técnico do país a comandar um time da liga norte-americana

Por Agência Brasil Publicado em 23/10/2025 às 21:31
Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, primeiro brasileiro a comandar um time da NBA
Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, primeiro brasileiro a comandar um time da NBA - Reprodução Instagram / Paris Basketball

Clique aqui e escute a matéria

Após uma temporada de títulos no basquete francês, no comando técnico do Paris Basketball, o catarinense Tiago Splitter, de 40 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (23) como novo treinador do Portland Trail Blazers, da NBA. Ele assumirá na vaga deixada pelo técnico Chauncey Billups, um dos mais de 30 detidos nesta quinta pelo FBI, após investigações de envolvimento em apostas ilegais.

Leia Também

O ex-pivô da Amarelinha e primeiro brasileiro a ser campeão como jogador da NBA – em 2014, faturou o título no San Antonio Spurs -, Splitter agora também é o primeiro técnico do país a comandar um time da principal liga de basquete norte-americano. Em junho deste ano, ele encerrou em grande estilo sua primeira experiência como treinador, ao conduzir o Paris Basketball à conquista da Copa da França e da Liga Francesa de Basquete, na temporada 2024/2025.

Nascido em Blumenau (SC), Splitter defendeu clube europeus antes de mudar para os Estados Unidos, onde atuou por sete temporadas na NBA. Em 2018, o brasileiro se aposenta com atleta e um ano depois inicia a carreira como treinador.

O ex-pivô atuou como assistente técnico do Brooklyn Nets (2019–2023) e Houston Rockets (2023–24), ambos times da NBA. Em 2024, trabalhou como auxiliar técnico do croata Aleksandar Petrovic, treinador da seleção masculina de basquete, ajudando a Amarelinha a se classificar para a Olimpíada de Paris, após oito anos fora da competição. Depois do Jogos, Splitter continuou como assistene de Petrovic.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (23/10)? Confira
NBA

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (23/10)? Confira
Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação por esquema ilegal de apostas
CRIME

Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação por esquema ilegal de apostas

Compartilhe

Tags