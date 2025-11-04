NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (04/11)? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temporada regular da competição segue em andamento com seis partidas entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira (05).

A terça-feira (04) será de muita emoção na NBA 2025/26, com seis partidas movimentando a rodada da principal liga de basquete do mundo.

O destaque da noite fica para o confronto entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, às 21h30 (horário de Brasília), além do duelo entre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers, às 22h.

Toronto Raptors e Milwaukee Bucks no Canadá promete ser um dos mais equilibrados da rodada. Os Raptors, embalados por boas atuações coletivas no início da temporada, tentam fazer valer o fator casa.

Do outro lado, os Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo, buscam manter a consistência e mostrar força no Leste após um começo irregular.

Em Chicago, o duelo entre Bulls e 76ers reúne duas equipes com elencos talentosos e ambições semelhantes.

Zach LaVine tenta liderar os donos da casa, enquanto Joel Embiid e companhia chegam confiantes após vitórias importantes no início da campanha.

No Sul dos Estados Unidos, o Atlanta Hawks de Trae Young enfrenta o Orlando Magic, que aposta na juventude de Paolo Banchero e Franz Wagner para surpreender.

Confira a lista de partidas desta quarta-feira (04)