NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (04/11)? Confira
Temporada regular da competição segue em andamento com seis partidas entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira (05).
A terça-feira (04) será de muita emoção na NBA 2025/26, com seis partidas movimentando a rodada da principal liga de basquete do mundo.
O destaque da noite fica para o confronto entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, às 21h30 (horário de Brasília), além do duelo entre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers, às 22h.
Toronto Raptors e Milwaukee Bucks no Canadá promete ser um dos mais equilibrados da rodada. Os Raptors, embalados por boas atuações coletivas no início da temporada, tentam fazer valer o fator casa.
Do outro lado, os Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo, buscam manter a consistência e mostrar força no Leste após um começo irregular.
Em Chicago, o duelo entre Bulls e 76ers reúne duas equipes com elencos talentosos e ambições semelhantes.
Zach LaVine tenta liderar os donos da casa, enquanto Joel Embiid e companhia chegam confiantes após vitórias importantes no início da campanha.
No Sul dos Estados Unidos, o Atlanta Hawks de Trae Young enfrenta o Orlando Magic, que aposta na juventude de Paolo Banchero e Franz Wagner para surpreender.
Confira a lista de partidas desta quarta-feira (04)
- 21h30 – Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – NBA League Pass
- 22h00 – Chicago Bulls x Philadelphia 76ers – NBA League Pass
- 22h00 – New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets – NBA League Pass
- 22h00 – Atlanta Hawks x Orlando Magic – Amazon Prime Video
- 00h00 - Golden State Warriors x Phoenix Suns - NBA League Pass
- 01h00 - Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder - Amazon Prime Video