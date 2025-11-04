fechar
Onde assistir | Notícia

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (04/11)? Confira

Temporada regular da competição segue em andamento com seis partidas entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira (05).

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/11/2025 às 16:54
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

A terça-feira (04) será de muita emoção na NBA 2025/26, com seis partidas movimentando a rodada da principal liga de basquete do mundo.

O destaque da noite fica para o confronto entre Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, às 21h30 (horário de Brasília), além do duelo entre Chicago Bulls e Philadelphia 76ers, às 22h.

Toronto Raptors e Milwaukee Bucks no Canadá promete ser um dos mais equilibrados da rodada. Os Raptors, embalados por boas atuações coletivas no início da temporada, tentam fazer valer o fator casa.

Do outro lado, os Bucks, liderados por Giannis Antetokounmpo, buscam manter a consistência e mostrar força no Leste após um começo irregular.

Leia Também

Em Chicago, o duelo entre Bulls e 76ers reúne duas equipes com elencos talentosos e ambições semelhantes.

Zach LaVine tenta liderar os donos da casa, enquanto Joel Embiid e companhia chegam confiantes após vitórias importantes no início da campanha.

No Sul dos Estados Unidos, o Atlanta Hawks de Trae Young enfrenta o Orlando Magic, que aposta na juventude de Paolo Banchero e Franz Wagner para surpreender.

Confira a lista de partidas desta quarta-feira (04)

  • 21h30 – Toronto Raptors x Milwaukee Bucks – NBA League Pass
  • 22h00 – Chicago Bulls x Philadelphia 76ers – NBA League Pass
  • 22h00 – New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets – NBA League Pass
  • 22h00 – Atlanta Hawks x Orlando Magic – Amazon Prime Video
  • 00h00 - Golden State Warriors x Phoenix Suns - NBA League Pass
  • 01h00 - Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder - Amazon Prime Video

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida
NBA

Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida
NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (03/11)? Confira
NBA

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (03/11)? Confira

Compartilhe

Tags