Quem é Victor Wembanyama? Conheça a nova estrela da NBA
De volta às atividades após grave lesão que o tirou das quadras na reta final da última temporada, francês quebrou mais um recorde na competição
A NBA está de volta e os fãs de basquete estão impressionados com o talento de uma nova joia da competição.
O francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, alcançou uma marca única e tornou-se o primeiro jogador a alcançar pelo menos 100 pontos, 15 tocos e 40 rebotes nas três primeiras rodadas da liga.
Com apenas 21 anos de idade, o gigante de 2,24 m e envergadura superior a 2,40 m é apontado como o grande nome para o futuro da competição. Não é à toa que LeBron James o apelidou de "Alien".
Quem é Victor Wembanyama?
Nascido em Le Chesnay, no subúrbio de Paris, "Wemby" é filho de atletas. Seu pai, Félix, é um ex-saltador de origem congolesa, e a sua mãe, Élodie, é ex-jogadora e treinadora de basquete.
Antes de escolher o basquete, ainda tentou o futebol, onde atuava como goleiro durante a infância, e o judô, mas logo chamou atenção pelo talento com a bola laranja.
Aos 15 anos, já atuava nas divisões de base do Nanterre 92, clube francês onde iniciou a carreira profissional.
Passou depois pelo ASVEL Lyon-Villeurbanne e, mais tarde, pelo Metropolitans 92, equipe na qual se consolidou como um prodígio europeu, dominando a liga francesa com médias impressionantes de pontos, rebotes e tocos.
Em junho de 2023, o San Antonio Spurs confirmou o que o mundo já esperava: Wembanyama foi escolhido como 1ª seleção geral do Draft da NBA, tornando-se o primeiro francês a alcançar tal feito. As expectativas eram imensas, e ele não decepcionou.
Logo em sua temporada de estreia, “Wemby” teve médias enormes, conquistando o prêmio de Novato do Ano da NBA de forma unânime.
Em pouco tempo, se transformou em um dos jogadores mais dominantes defensivamente e uma das maiores atrações da liga.
Na última temporada, no entanto, o francês sofreu com uma trombose, precisando passar por um processo cirúrgico que o tirou das quadras durante os últimos meses da temporada.
Recuperado, Wembanyama parece ter recuperado o nível que o fez ser acompanhado com atenção pelos fãs de basquete e também mostrou-se um personagem importante fora das quadras.
Com o intuito de criar uma atmosfera semelhante à vivida no basquete europeu, o francês chamou atenção ao promover a fundação de uma torcida organizada, movimento raro na NBA.
Do alto dos seus 21 anos, Victor Wembanyama ainda tem muito futuro pela frente e mostra ser um nome que deve ter sua evolução acompanhada com atenção.