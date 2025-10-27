fechar
Outros Esportes | Notícia

Quem é Victor Wembanyama? Conheça a nova estrela da NBA

De volta às atividades após grave lesão que o tirou das quadras na reta final da última temporada, francês quebrou mais um recorde na competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/10/2025 às 11:58
Victor Wembanyama, atleta do San Antonio Spurs
Victor Wembanyama, atleta do San Antonio Spurs - Reprodução: Instagram/ San Antonio Spurs

A NBA está de volta e os fãs de basquete estão impressionados com o talento de uma nova joia da competição.

O francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, alcançou uma marca única e tornou-se o primeiro jogador a alcançar pelo menos 100 pontos, 15 tocos e 40 rebotes nas três primeiras rodadas da liga.

Com apenas 21 anos de idade, o gigante de 2,24 m e envergadura superior a 2,40 m é apontado como o grande nome para o futuro da competição. Não é à toa que LeBron James o apelidou de "Alien".

Quem é Victor Wembanyama?

Nascido em Le Chesnay, no subúrbio de Paris, "Wemby" é filho de atletas. Seu pai, Félix, é um ex-saltador de origem congolesa, e a sua mãe, Élodie, é ex-jogadora e treinadora de basquete.

Antes de escolher o basquete, ainda tentou o futebol, onde atuava como goleiro durante a infância, e o judô, mas logo chamou atenção pelo talento com a bola laranja.

Aos 15 anos, já atuava nas divisões de base do Nanterre 92, clube francês onde iniciou a carreira profissional.

Passou depois pelo ASVEL Lyon-Villeurbanne e, mais tarde, pelo Metropolitans 92, equipe na qual se consolidou como um prodígio europeu, dominando a liga francesa com médias impressionantes de pontos, rebotes e tocos.

Em junho de 2023, o San Antonio Spurs confirmou o que o mundo já esperava: Wembanyama foi escolhido como 1ª seleção geral do Draft da NBA, tornando-se o primeiro francês a alcançar tal feito. As expectativas eram imensas, e ele não decepcionou.

Logo em sua temporada de estreia, “Wemby” teve médias enormes, conquistando o prêmio de Novato do Ano da NBA de forma unânime.

Em pouco tempo, se transformou em um dos jogadores mais dominantes defensivamente e uma das maiores atrações da liga.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na última temporada, no entanto, o francês sofreu com uma trombose, precisando passar por um processo cirúrgico que o tirou das quadras durante os últimos meses da temporada.

Recuperado, Wembanyama parece ter recuperado o nível que o fez ser acompanhado com atenção pelos fãs de basquete e também mostrou-se um personagem importante fora das quadras.

Leia Também

Com o intuito de criar uma atmosfera semelhante à vivida no basquete europeu, o francês chamou atenção ao promover a fundação de uma torcida organizada, movimento raro na NBA.

Do alto dos seus 21 anos, Victor Wembanyama ainda tem muito futuro pela frente e mostra ser um nome que deve ter sua evolução acompanhada com atenção.

Leia também

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (24/10)? Confira
NBA

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (24/10)? Confira
NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (23/10)? Confira
NBA

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (23/10)? Confira

Compartilhe

Tags