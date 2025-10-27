Quem é Victor Wembanyama? Conheça a nova estrela da NBA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De volta às atividades após grave lesão que o tirou das quadras na reta final da última temporada, francês quebrou mais um recorde na competição

A NBA está de volta e os fãs de basquete estão impressionados com o talento de uma nova joia da competição.

O francês Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, alcançou uma marca única e tornou-se o primeiro jogador a alcançar pelo menos 100 pontos, 15 tocos e 40 rebotes nas três primeiras rodadas da liga.

Com apenas 21 anos de idade, o gigante de 2,24 m e envergadura superior a 2,40 m é apontado como o grande nome para o futuro da competição. Não é à toa que LeBron James o apelidou de "Alien".

Quem é Victor Wembanyama?

Nascido em Le Chesnay, no subúrbio de Paris, "Wemby" é filho de atletas. Seu pai, Félix, é um ex-saltador de origem congolesa, e a sua mãe, Élodie, é ex-jogadora e treinadora de basquete.

Antes de escolher o basquete, ainda tentou o futebol, onde atuava como goleiro durante a infância, e o judô, mas logo chamou atenção pelo talento com a bola laranja.

Aos 15 anos, já atuava nas divisões de base do Nanterre 92, clube francês onde iniciou a carreira profissional.

Passou depois pelo ASVEL Lyon-Villeurbanne e, mais tarde, pelo Metropolitans 92, equipe na qual se consolidou como um prodígio europeu, dominando a liga francesa com médias impressionantes de pontos, rebotes e tocos.

Em junho de 2023, o San Antonio Spurs confirmou o que o mundo já esperava: Wembanyama foi escolhido como 1ª seleção geral do Draft da NBA, tornando-se o primeiro francês a alcançar tal feito. As expectativas eram imensas, e ele não decepcionou.

Logo em sua temporada de estreia, “Wemby” teve médias enormes, conquistando o prêmio de Novato do Ano da NBA de forma unânime.

Em pouco tempo, se transformou em um dos jogadores mais dominantes defensivamente e uma das maiores atrações da liga.

Na última temporada, no entanto, o francês sofreu com uma trombose, precisando passar por um processo cirúrgico que o tirou das quadras durante os últimos meses da temporada.

Recuperado, Wembanyama parece ter recuperado o nível que o fez ser acompanhado com atenção pelos fãs de basquete e também mostrou-se um personagem importante fora das quadras.

Com o intuito de criar uma atmosfera semelhante à vivida no basquete europeu, o francês chamou atenção ao promover a fundação de uma torcida organizada, movimento raro na NBA.

Do alto dos seus 21 anos, Victor Wembanyama ainda tem muito futuro pela frente e mostra ser um nome que deve ter sua evolução acompanhada com atenção.