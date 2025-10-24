NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (24/10)? Confira
Sexta-feira promete com 12 partidas da temporada regular. Encontro de jovens promessas e grande jogo na Conferência Oeste agitam o dia
A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta sexta-feira (24). 12 partidas da competição serão disputadas nesta data.
O principal jogo do dia será o clássico entre Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. O duelo reúne o confronto entre os craques Kawhi Leonard e Devin Booker.
Outro grande jogo do dia reúne New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, jogo que marca o encontro entre as promessas Zion Williamson e Victor Wembanyamba.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os fãs de basquete já se preparam para os duelos da próxima sexta-feira (24), que será um dia repleto de partidas válidas pela competição.
Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:
Sexta-feira (24/10)
-
19h30 – Toronto Raptors x Milwaukee Bucks
-
20h00 – Orlando Magic x Atlanta Hawks
-
20h30 – Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers
-
20h30 – New York Knicks x Boston Celtics
-
21h00 – Houston Rockets x Detroit Pistons
-
21h00 – Memphis Grizzlies x Miami Heat
-
21h00 – New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs
-
21h30 – Dallas Mavericks x Washington Wizards
-
23h00 – Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves
-
23h00 – Portland Trail Blazers x Golden State Warriors
-
23h00 – Sacramento Kings x Utah Jazz
-
23h30 – Los Angeles Clippers x Phoenix Suns