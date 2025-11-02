Sport negocia venda milionária de joia da base
O Sport, que está muito próximo de oficializar o rebaixamento à Série B 2026, já pensa na próxima temporada e também em quitar dívidas
O Sport, que sofreu mais uma derrota, desta vez para o Flamengo por 3x0, já pensa em maneiras de deixar a crise de lado e voltar com a grande fase na próxima temporada. O clube, que possui grandes dívidas, pode ter um alívio financeiro nos próximos dias.
De acordo com o repórter Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, o zagueiro Riquelme, uma das joias da base do Leão Pernambucano, está negociando para vestir a camisa do Botafogo. Ainda segundo Antonio, a transação abateria uma parte dos valores em aberto pela compra do atacante Carlos Alberto, no início de 2025, por R$ 15 milhões.
Quanto vai render aos cofres do Sport?
De acordo com Antonio Gabriel, o Sport está negociando Riquelme em uma transação que deve girar na casa dos R$ 11 milhões. Além disso, mesmo com a venda, os pernambucanos ainda terão 30% dos direitos do atleta para uma venda futura.
O contrato de Riquelme com o Botafogo, se o acordo realmente for acertado, será de 4 anos. O acerto ainda não aconteceu oficialmente, porém as conversas estão bastante adiantadas.
Joia da base
Riquelme é considerado uma das grandes promessas do Leão nos últimos anos. Com apenas 18 anos, e 1,90m de altura, o zagueiro se destacou na base e chegou a ficar no banco de reservas nos jogos do Sport, sob o comando de Daniel Paulista, na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, o jovem não entrou em campo.
Jogos do Sport
Apesar das atuações ruins dentro de campo, o Sport voltará aos gramados pela disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Desta vez, será diante do Juventude - dentro de casa - nesta quarta-feira (5). O Leão é o último colocado da tabela, com apenas 17 pontos em 30 partidas.
- Sport x Juventude - 05/11
- Sport x Atlético-MG - 08/11
- Sport x Flamengo - 15/11
- Sport x Vitória - 23/11
- Santos x Sport - 30/11
- Sport x Grêmio - 07/12
- Botafogo x Sport - a confirmar
- Bahia x Sport - 17/12