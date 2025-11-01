fechar
Sport | Notícia

Resultado do jogo do Flamengo x Sport hoje (01/11): Veja o placar parcial e gols

O duelo é válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de uma derrota em casa por 2x1 para o Mirassol na rodada passada

Por Davi Saboya Publicado em 01/11/2025 às 22:11
Chegada da delegação do Sport no Rio de Janeiro
Chegada da delegação do Sport no Rio de Janeiro - Paulo Paiva/SCR

Flamengo x Sport se enfrentam neste sábado (01/11). O duelo, que acontece no Maracanã, é válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, a partida acabou empatada por 0x0. Virtualmente rebaixado, o Leão da Ilha vem de uma derrota em casa por 2x1 para o Mirassol. 

Resultado do jogo do Flamengo x Sport hoje (01/11)

Matéria em atualização

