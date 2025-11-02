"Ainda temos um fio de esperança", diz auxiliar técnico do Sport sobre rebaixamento na Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O clube rubro-negro está afundado na lanterna da Série A com apenas 17 pontos, ou seja, cada vez mais próximo da Segunda Divisão de 2026

Depois da derrota para o Flamengo, no último sábado, o auxiliar técnico César Lucena afirmou que "ainda existe um fio de esperança" para o Sport em relação ao rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão está afundado na laterna com 17 pontos, 16 pontos de diferença para o Santos, que empatou em casa por 1x1 com o Fortaleza.

"Ainda temos um fio de esperança, então, nós estamos procurando fazer jogo a jogo. Precisamos seguir lutando, seguir nos dedicando, honrando a camisa do Sport, honrando o clube, lutar até o final. Essa é a nossa tônica", afirmou o técnico interino.

Questionado sobre o resultado da última rodada, a derrota por 3x0 para o Flamengo, César Lucena não escondeu a chateação. O Sport ainda enfrentará o clube carioca novamente, no próximo dia 15 de novembro, na Arena de Pernambuco, em jogo atraso pela 12ª rodada.

"A gente sai chateado pelo resultado, né? Da forma como foi. Nós sabíamos da qualidade do Flamengo, sabíamos que é um time que joga muito por dentro, toque entre linha, flutuação dos médios dele e a gente procurou controlar o meio. Controlar esse espaço entre linhas para que a gente não sofresse tanto", comentou César.

Próximos jogos do Sport

Antes de jogar contra o Flamengo de novo, o Sport ainda encara o Juventude e o Atlético-MG, na Ilha do Retiro. Primeiro, o clube gaúcho, na próxima quarta-feira (5), às 19h (de Brasília). Depois, o Galo, às 16h, no sábado (8).