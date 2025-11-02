Transmissão Internacional x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
O confronto não tem cobertura em tempo real de televisão aberta e nem fechada. A única opção para acompanhar com imagens é através da internet
O duelo entre Internacional x Atlético-MG promete fortes emoções, neste domingo (02/11). A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2025. As duas equipes vivem objetivos distintos nesta reta final de temporada e também em relação aos últimos jogos disputados.
O Colorado chega pressionado após a derrota para o Fluminense. Com 35 pontos, o Inter segue próximo da zona de rebaixamento. A diferença para o Vitória, primeiro time no Z4, é de três pontos.
Já o Galo, apesar da oscilação na competição nacional, vive um momento de confiança depois de eliminar o Independiente Del Valle e garantir vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús.
Escalação do Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz.
Escalação do Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes e Caio Paulista; Bernard, Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Transmissão Internacional x Atlético-MG ao vivo online
Não tem como os torcedores assistirem o confronto na televisão aberta e nem televisão fechada, pois a transmissão é exclusiva do streaming Amazon Prime Video (veja como assinar).
- 1. Acesse o aplicativo ou site do Amazon pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login com sua conta, assine o plano disponível ou a opção de teste gratuita.
- 3. Busque pela partida "Corinthians x Atlético-MG" na aba de transmissões ao vivo.
A plataforma exige assinatura para ter acesso ao conteúdo, mas tem a opção de 30 dias grátis para novos usuários, ou seja, desde que nunca tenha tido os dados registrados no sistema.
Vídeo: resultado de Internacional x Atlético-MG em tempo real
Quem não conseguir assistir pode acessar s narração em áudio o resultado tempo real no YouTube. A GeTV e CazéTV optaram por transmistir outras partidas neste fim de semana.
Ficha técnica – Internacional x Atlético-MG
- Competição: Brasileirão Série A 2025 – 31ª rodada.
- Data: domingo, 2 de novembro de 2025.
- Hora: 18h30 (horário de Brasília).
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS).
- Onde assistir: Amazon Prime Video.