Transmissão Internacional x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

O confronto não tem cobertura em tempo real de televisão aberta e nem fechada. A única opção para acompanhar com imagens é através da internet

O duelo entre Internacional x Atlético-MG promete fortes emoções, neste domingo (02/11). A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2025. As duas equipes vivem objetivos distintos nesta reta final de temporada e também em relação aos últimos jogos disputados.

O Colorado chega pressionado após a derrota para o Fluminense. Com 35 pontos, o Inter segue próximo da zona de rebaixamento. A diferença para o Vitória, primeiro time no Z4, é de três pontos.

Já o Galo, apesar da oscilação na competição nacional, vive um momento de confiança depois de eliminar o Independiente Del Valle e garantir vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús.

Escalação do Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Vitinho. Técnico: Ramón Díaz.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes e Caio Paulista; Bernard, Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Dudu, atacante do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Transmissão Internacional x Atlético-MG ao vivo online

Não tem como os torcedores assistirem o confronto na televisão aberta e nem televisão fechada, pois a transmissão é exclusiva do streaming Amazon Prime Video (veja como assinar).

1. Acesse o aplicativo ou site do Amazon pelo celular, Smart TV, tablet ou computador.

2. Faça login com sua conta, assine o plano disponível ou a opção de teste gratuita.



3. Busque pela partida "Corinthians x Atlético-MG" na aba de transmissões ao vivo.

A plataforma exige assinatura para ter acesso ao conteúdo, mas tem a opção de 30 dias grátis para novos usuários, ou seja, desde que nunca tenha tido os dados registrados no sistema.

Vídeo: resultado de Internacional x Atlético-MG em tempo real



Quem não conseguir assistir pode acessar s narração em áudio o resultado tempo real no YouTube. A GeTV e CazéTV optaram por transmistir outras partidas neste fim de semana.

Ficha técnica – Internacional x Atlético-MG