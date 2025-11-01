fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Real Madrid x Valencia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens em La Liga

Líder com 27 pontos, o time de Xabi Alonso enfrenta o 18º colocado da competição nacional. É uma chance para ampliar a vantagem na liderança

Por Robert Sarmento Publicado em 01/11/2025 às 14:52
Vinicius Júnior abraça Mbappé em jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior abraça Mbappé em jogo do Real Madrid - Instagram

 

O Real Madrid enfrenta o Valencia neste sábado (01/11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, pela 11ª rodada da LaLiga 202526.

A equipe comandada por Xabi Alonso tem 27 pontos e lidera a competição com cinco pontos de vantagem para o Barcelona, depois da vitória por 2 a 1 no El Clásico na semana passada.

Já o time valenciano vive situação delicada. O clube ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, e tem apenas nove pontos. Para piorar a situação, não vence há cinco rodadas.

Escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Brahim Díaz, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Escalação do Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete e Gayà; Pepelu, Javi Guerra, Rioja e Danjuma; Beltrán e Diego López. Técnico: Carlos Corberán.

Reprodução/Instagram
Mbappé, atacante do Real Madrid - Reprodução/Instagram

Transmissão Real Madrid x Valencia ao vivo online

Os torcedores podem assistir ao vivo e exclusivo na Disney+. No entanto, sem exibição de graça. Para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante (veja os planos disponíveis).

1. Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
2. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming.
3. Procure por "La Liga – Barcelona x Girona" na aba de transmissões ao vivo.

 

 

 

