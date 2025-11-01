Transmissão Real Madrid x Valencia ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens em La Liga

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O Real Madrid enfrenta o Valencia neste sábado (01/11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, pela 11ª rodada da LaLiga 202526.
A equipe comandada por Xabi Alonso tem 27 pontos e lidera a competição com cinco pontos de vantagem para o Barcelona, depois da vitória por 2 a 1 no El Clásico na semana passada.
Já o time valenciano vive situação delicada. O clube ocupa o 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, e tem apenas nove pontos. Para piorar a situação, não vence há cinco rodadas.
Escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Brahim Díaz, Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
Escalação do Valencia: Agirrezabala; Correia, Tárrega, Copete e Gayà; Pepelu, Javi Guerra, Rioja e Danjuma; Beltrán e Diego López. Técnico: Carlos Corberán.
Transmissão Real Madrid x Valencia ao vivo online
Os torcedores podem assistir ao vivo e exclusivo na Disney+. No entanto, sem exibição de graça. Para ter acesso às imagens, é necessário ser assinante (veja os planos disponíveis).
1. Acesse o aplicativo ou site do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador. 2. Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis do streaming. 3. Procure por "La Liga – Barcelona x Girona" na aba de transmissões ao vivo.