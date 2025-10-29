Real Madrid: Vini Jr pede desculpas por reação após substituição contra o Barcelona
Brasileiro se irritou com o treinador Xabi Alonso após substituição no clássico. Comandante não foi citado nominalmente nas declarações do atacante
Nesta quarta-feira (29), Vini Jr se manifestou, por meio de comunicado divulgado em suas redes sociais, sobre sua reação após ter sido substituído na vitória do Real Madrid em clássico contra o Barcelona.
Na ocasião, ao deixar o campo, o brasileiro proferiu diversas ofensas ao treinador Xabi Alonso, afirmando, inclusive, que "iria embora".
O atacante afirmou que já conversou pessoalmente com o elenco sobre sua atitude e também pediu desculpas à diretoria do clube madrilenho. Vini Jr alegou que a reação foi tomada devido ao "espírito competitivo".
Confira a declaração de Vini Jr
"Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clásico.
Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente.
Às vezes, a paixão me domina; sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa.
Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia", declarou Vini Jr.
Vini Jr perdeu espaço após a chegada de Xabi Alonso
Apesar de ser o atual melhor jogador do mundo pela FIFA, Vini Jr não recebe tanto destaque após a chegada de Xabi Alonso ao Real Madrid.
Desde a Copa do Mundo de Clubes, primeira competição do comandante espanhol à frente dos Merengues, o brasileiro foi sacado durante a segunda etapa das partidas.
Em 13 jogos disputados na temporada 2025-26, o brasileiro ficou no banco em três jogos. Um deles foi a estreia da Liga dos Campeões, contra o Olympique de Marseille. Na ocasião, Xabi Alonso disse que Vini Jr "não deveria ficar ofendido".
Apesar de ter sido titular em 10 jogos, Vini Jr foi substituído em sete dessas partidas, sempre na metade da segunda etapa.