Craque Neto desabafa sobre Virgínia Fonseca: “Eu não aguento mais”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Craque Neto protagonizou um momento de desabafo inusitado e viralizou nas redes sociais ao reclamar publicamente do que chamou de “overdose” de notícias sobre Virginia Fonseca. O ex-jogador usou o espaço do programa Os Donos da Bola, da Band, nesta segunda-feira (27), para manifestar sua irritação com a superexposição da vida de Virginia.

Em tom exaltado e bem-humorado, Neto questionou a frequência com que o nome da influenciadora aparece em seu feed nas redes sociais e na imprensa em geral.

“Eu queria perguntar para o Instagram: dá para vocês tirarem essa moça do meu Instagram? Eu não quero mais ver essa mulher! Não quero mais ver vídeo dela, não quero mais nada!”, disparou Craque Neto ao vivo.

Neto chegou a mencionar, com sarcasmo, que até mesmo bloquear os perfis de Virginia e de Vini Jr, não tem sido suficiente para evitar a constante aparição de notícias sobre ela. “Eu não quero mais essa moça, não quero mais! Eu quero o Mano Brown! Vai para o inferno, toda hora meu, vai para o raio que o parta“, finalizou,

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br