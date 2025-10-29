Craque Neto desabafa sobre Virgínia Fonseca: “Eu não aguento mais”
Craque Neto protagonizou um momento de desabafo inusitado e viralizou nas redes sociais ao reclamar publicamente do que chamou de “overdose” de notícias sobre Virginia Fonseca. O ex-jogador usou o espaço do programa Os Donos da Bola, da Band, nesta segunda-feira (27), para manifestar sua irritação com a superexposição da vida de Virginia.
Em tom exaltado e bem-humorado, Neto questionou a frequência com que o nome da influenciadora aparece em seu feed nas redes sociais e na imprensa em geral.
“Eu queria perguntar para o Instagram: dá para vocês tirarem essa moça do meu Instagram? Eu não quero mais ver essa mulher! Não quero mais ver vídeo dela, não quero mais nada!”, disparou Craque Neto ao vivo.
Neto chegou a mencionar, com sarcasmo, que até mesmo bloquear os perfis de Virginia e de Vini Jr, não tem sido suficiente para evitar a constante aparição de notícias sobre ela. “Eu não quero mais essa moça, não quero mais! Eu quero o Mano Brown! Vai para o inferno, toda hora meu, vai para o raio que o parta“, finalizou,
