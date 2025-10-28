fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Oficial! Vini Jr. pede Virginia em namoro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 28/10/2025 às 12:10
Oficial! Vini Jr. pede Virginia em namoro
Oficial! Vini Jr. pede Virginia em namoro - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

É oficial! Vini Jr. e Virginia Fonseca decidiram tornar público o relacionamento após semanas de mistério nas redes sociais. Em um álbum de fotos compartilhado pelo jogador do Real Madrid, o casal aparece abraçado, e ele apenas escreveu as iniciais: “V?V”. Entre as imagens, aparecem corações, ursos, flores e até a palavra “love”, reforçando a declaração de afeto.

Mais que juntos. Depois de mostrar apenas o rosto durante um almoço, Vini Jr. finalmente surgiu ao lado de Virginia Fonseca nesta terça-feira. O casal voltou à Espanha e apareceu em uma selfie registrada por Tainá Militão em Mônaco, aumentando as expectativas de que assumam oficialmente o romance.

Veja também: Modelo que se envolveu com Vini Jr. fala sobre ‘disputa’ com Virginia Fonseca

A influenciadora segue aproveitando Monte Carlo ao lado do namorado e de amigos. Ela foi vista saindo do hotel acompanhada de Vini Jr. e outros convidados para jantar. Entre eles, estavam Éder Militão e Tainá Castro, em um registro feito por Júlia Emerick.

O casal parece disposto a compartilhar cada momento da relação, consolidando um dos romances mais comentados do momento.

O post Oficial! Vini Jr. pede Virginia em namoro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Modelo que se envolveu com Vini Jr. fala sobre ‘disputa’ com Virginia Fonseca
Day Magalhães

Modelo que se envolveu com Vini Jr. fala sobre ‘disputa’ com Virginia Fonseca
Vini Jr e Virginia Fonseca confirmam namoro em nova publicação
Celebridades

Vini Jr e Virginia Fonseca confirmam namoro em nova publicação

Compartilhe

Tags