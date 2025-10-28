Oficial! Vini Jr. pede Virginia em namoro
É oficial! Vini Jr. e Virginia Fonseca decidiram tornar público o relacionamento após semanas de mistério nas redes sociais. Em um álbum de fotos compartilhado pelo jogador do Real Madrid, o casal aparece abraçado, e ele apenas escreveu as iniciais: “V?V”. Entre as imagens, aparecem corações, ursos, flores e até a palavra “love”, reforçando a declaração de afeto.
Mais que juntos. Depois de mostrar apenas o rosto durante um almoço, Vini Jr. finalmente surgiu ao lado de Virginia Fonseca nesta terça-feira. O casal voltou à Espanha e apareceu em uma selfie registrada por Tainá Militão em Mônaco, aumentando as expectativas de que assumam oficialmente o romance.
Veja também: Modelo que se envolveu com Vini Jr. fala sobre ‘disputa’ com Virginia Fonseca
A influenciadora segue aproveitando Monte Carlo ao lado do namorado e de amigos. Ela foi vista saindo do hotel acompanhada de Vini Jr. e outros convidados para jantar. Entre eles, estavam Éder Militão e Tainá Castro, em um registro feito por Júlia Emerick.
O casal parece disposto a compartilhar cada momento da relação, consolidando um dos romances mais comentados do momento.
