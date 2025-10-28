Modelo que se envolveu com Vini Jr. fala sobre ‘disputa’ com Virginia Fonseca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A modelo Day Magalhães, que viralizou após expor prints de conversas íntimas com Vini Jr., que é apontado como atual affair de Virginia Fonseca, falou sobre a influenciadora digital.

Em entrevista à revista Quem, a loira mandou um recado para a ex-mulher do cantor Zé Felipe, e ressaltou que mesmo com as insinuações midiáticas, não existe nenhum tipo de disputa com ela sobre o jogador do Real Madrid.

“Diria a ela boa sorte! Meu foco não é disputar com ela. Vivo em um mundo diferente, já estou cercada de pessoas influentes. Os eventos e jantares de gala que frequento são de alto nível. Não estaria disputando jogador”, disparou Day Magalhães. Acerca da repercussão do caso, a modelo explicou que optou pelo respeito a Vini Jr.

“Recusei algumas entrevistas de TV por cautela. A carreira dele é internacional e não pretendo manchar sua imagem — até porque ele é uma pessoa incrível. Tive o maior cuidado em não expor nada: nem fotos, nem vídeos, nem outras conversas”, declarou ela.

VEJA MAIS: Modelo afirma que Vini Jr. se desculpou em antes de pedido público a Virginia Fonseca

O post Modelo que se envolveu com Vini Jr. fala sobre ‘disputa’ com Virginia Fonseca foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.