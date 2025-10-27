Modelo provoca Vini Jr. e Virginia com indiretas e fotos no estádio do Real Madrid

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Day Magalhães publica mensagens sugestivas em meio à viagem à Espanha e reacende rumores sobre relação com o jogador e a influenciadora

Clique aqui e escute a matéria

A modelo brasileira Day Magalhães movimentou as redes sociais na última sexta-feira (24) ao publicar uma série de provocações direcionadas a Vinícius Júnior e Virginia Fonseca, durante uma viagem a Madrid.

No mesmo dia em que a influenciadora desembarcou na capital espanhola, Day compartilhou fotos no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, onde o jogador atua.

“Baila Madrid”, escreveu ela na legenda de uma das postagens. Em seguida, publicou um vídeo acompanhando o jogo do atacante e, nos stories, apareceu brindando com champanhe e caminhando por um clube de golfe.

“Há momentos em que o melhor que podemos fazer é apenas observar em silêncio”, escreveu, com um emoji de riso, interpretado por muitos como uma indireta ao casal.

Coincidentemente, Virginia ganhou flores e uma bolsa da Prada de Vini Jr. ao chegar à Espanha. Nas redes, internautas notaram que Day também exibiu uma bolsa de luxo nas fotos, o que intensificou as comparações e teorias sobre uma suposta provocação.

Day Magalhães, de 26 anos, voltou aos holofotes no início de outubro, após o vazamento de conversas atribuídas a ela e ao jogador do Real Madrid. As mensagens, reveladas pelo portal Léo Dias, mostravam interações recentes entre os dois enquanto ele estava com a Seleção Brasileira na Coreia do Sul.

Desde então, a modelo tem feito publicações interpretadas como indiretas ao atleta e à influenciadora, confirmando em entrevista à revista Quem que algumas delas foram intencionais.

“Sim, foi [uma indireta] e um alerta”, afirmou Day, que atualmente mora na Itália e acumula mais de meio milhão de seguidores no Instagram.