Modelo provoca Vini Jr. e Virginia com indiretas e fotos no estádio do Real Madrid
Day Magalhães publica mensagens sugestivas em meio à viagem à Espanha e reacende rumores sobre relação com o jogador e a influenciadora
A modelo brasileira Day Magalhães movimentou as redes sociais na última sexta-feira (24) ao publicar uma série de provocações direcionadas a Vinícius Júnior e Virginia Fonseca, durante uma viagem a Madrid.
No mesmo dia em que a influenciadora desembarcou na capital espanhola, Day compartilhou fotos no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, onde o jogador atua.
“Baila Madrid”, escreveu ela na legenda de uma das postagens. Em seguida, publicou um vídeo acompanhando o jogo do atacante e, nos stories, apareceu brindando com champanhe e caminhando por um clube de golfe.
“Há momentos em que o melhor que podemos fazer é apenas observar em silêncio”, escreveu, com um emoji de riso, interpretado por muitos como uma indireta ao casal.
Coincidentemente, Virginia ganhou flores e uma bolsa da Prada de Vini Jr. ao chegar à Espanha. Nas redes, internautas notaram que Day também exibiu uma bolsa de luxo nas fotos, o que intensificou as comparações e teorias sobre uma suposta provocação.
Day Magalhães, de 26 anos, voltou aos holofotes no início de outubro, após o vazamento de conversas atribuídas a ela e ao jogador do Real Madrid. As mensagens, reveladas pelo portal Léo Dias, mostravam interações recentes entre os dois enquanto ele estava com a Seleção Brasileira na Coreia do Sul.
Desde então, a modelo tem feito publicações interpretadas como indiretas ao atleta e à influenciadora, confirmando em entrevista à revista Quem que algumas delas foram intencionais.
“Sim, foi [uma indireta] e um alerta”, afirmou Day, que atualmente mora na Itália e acumula mais de meio milhão de seguidores no Instagram.