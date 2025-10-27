Rafaella Justus rebate haters após ser alvo de ataques e desabafa: “Fico triste”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Rafaella Justus usou suas redes sociais para falar sobre os ataques que costuma receber diariamente, e publicou uma mensagem de apoio a quem também enfrenta críticas virtuais.

No vídeo publicado em sua conta do Instagram, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro contou que decidiu se manifestar após notar a quantidade de comentários negativos em seus posts.

“Fico triste”

“Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e percebi o quanto ainda existe gente desnecessária. Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas pelas pessoas mesmo. Pelo tanto de ódio gratuito que elas descontam nos outros só para se sentirem superiores”, disse.

Além disto, Rafaella Justus também relembrou experiências difíceis do passado provocadas por críticas. “O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal-amada. Vi alguns comentários que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso realmente me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação”, acrescentou.

Rafaella destacou, ainda, que aprendeu a lidar com os comentários maldosos. “Eu sei que a internet tem tanto o lado positivo quanto o negativo, então procuro sempre olhar para o lado bom, o que me ajuda a manter a mente mais aberta”, declarou.

VEJA MAIS: Saiba o motivo que quase levou Rafa Justus a desistir da festa de 15 anos

O post Rafaella Justus rebate haters após ser alvo de ataques e desabafa: “Fico triste” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.