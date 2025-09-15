fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

César Tralli fala sobre paternidade e relação com Rafa Justus: “Me adotou como pai”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 8:22
César Tralli fala sobre paternidade e relação com Rafa Justus: “Me adotou como pai”
César Tralli fala sobre paternidade e relação com Rafa Justus: “Me adotou como pai” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

César Tralli, recentemente anunciado como novo âncora do Jornal Nacional, costuma dividir diariamente as suas funções como jornalista e pai de família.

O jornalista, que tem Manuella, de 6 anos, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, também é padrasto de Rafaella Justus, de 16, fruto da antiga união da mulher, com o empresário Roberto Justus. Em entrevista ao jornal Extra, ele foi sincero ao detalhar como funciona a relação deles.

“Me adotou como pai”

“Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso. A Rafa me ajudou a despertar para isso também”, iniciou César Tralli. “Quando a gente se conheceu, ela me recebeu muito bem. Me adotou como um segundo pai, e a adotei como uma filha. Aí veio a vontade de fazer a família crescer”, disse.

Tralli afirmou que costuma dar conselhos para a enteada e sobre assuntos determinantes da vida pessoal. “Tenho altos papos com ela sobre estudo, namorado, viver fora do Brasil… Como saí de casa novo, dou a maior força. Digo que não pode esperar as coisas caírem do céu. Agora, ela é adolescente, quer curtir as amigas, sair… A mãe fica desesperada, mas a gente cria filho para o mundo”, revelou.

VEJA MAIS: Cesar Tralli revela que proíbe a filha com Ticiane Pinheiro de usar celular: “Não chega nem perto”

O post César Tralli fala sobre paternidade e relação com Rafa Justus: “Me adotou como pai” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional? Saiba valores
JORNAL NACIONAL

Qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional? Saiba valores
CÉSAR TRALLI SAIU DA GLOBO? Apresentador deixa o Jornal Hoje; Confira
JORNAL HOJE

CÉSAR TRALLI SAIU DA GLOBO? Apresentador deixa o Jornal Hoje; Confira

Compartilhe

Tags