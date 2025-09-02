Qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional? Saiba valores
César Tralli assume o Jornal Nacional no lugar de William Bonner e terá um suposto aumento de salário; Ticiane Pinheiro e Roberto Justus parabenizam
Na segunda-feira (1º), foi confirmado que William Bonner deixará a função de âncora e editor-chefe do Jornal Nacional, na Rede Globo.
O escolhido para assumir a bancada é César Tralli, atualmente no comando do Jornal Hoje e da GloboNews. A mudança traz não apenas um novo desafio na carreira do jornalista, mas também um reajuste significativo em sua remuneração.
De acordo com informações do colunista André Romano, do Observatório da TV (UOL), Tralli passará a receber cerca de R$ 350 mil por mês a partir de novembro, quando estreia no Jornal Nacional.
Hoje, ele ganha em torno de R$ 120 mil no Jornal Hoje. O aumento, segundo a publicação, reflete a relevância do telejornal e o peso de se tornar “o novo rosto da Globo” no jornalismo.
Repercussão nas redes sociais
A notícia também gerou manifestações de apoio. Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli, publicou uma homenagem emocionante no Instagram, exaltando a dedicação do marido ao longo da carreira. Entre os comentários, chamou atenção a presença de Roberto Justus, ex-marido de Ticiane, que fez questão de parabenizar o jornalista.
"Parabéns para o César! Ele merece muito! O melhor em atividade na minha visão! Sucesso nessa nova empreitada", escreveu o empresário.
Na homenagem, Ticiane declarou seu orgulho e destacou a trajetória de Tralli:
"Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro e cada renúncia em nome do trabalho. Nada veio por acaso: tudo é fruto do seu talento, inteligência e determinação inabalável".
Ela concluiu ressaltando a admiração pelo marido:
"Você transformou desafios em aprendizado e seguiu com ética e coragem. É um profissional admirável e um homem inspirador para mim, nossa família e todos que caminham ao seu lado. Estarei sempre aplaudindo cada conquista. Te amo."