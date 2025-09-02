Qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional? Saiba valores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

César Tralli assume o Jornal Nacional no lugar de William Bonner e terá um suposto aumento de salário; Ticiane Pinheiro e Roberto Justus parabenizam

Clique aqui e escute a matéria

Na segunda-feira (1º), foi confirmado que William Bonner deixará a função de âncora e editor-chefe do Jornal Nacional, na Rede Globo.

O escolhido para assumir a bancada é César Tralli, atualmente no comando do Jornal Hoje e da GloboNews. A mudança traz não apenas um novo desafio na carreira do jornalista, mas também um reajuste significativo em sua remuneração.

De acordo com informações do colunista André Romano, do Observatório da TV (UOL), Tralli passará a receber cerca de R$ 350 mil por mês a partir de novembro, quando estreia no Jornal Nacional.

Hoje, ele ganha em torno de R$ 120 mil no Jornal Hoje. O aumento, segundo a publicação, reflete a relevância do telejornal e o peso de se tornar “o novo rosto da Globo” no jornalismo.

César Tralli - Divulgação/TV Globo

Repercussão nas redes sociais

A notícia também gerou manifestações de apoio. Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli, publicou uma homenagem emocionante no Instagram, exaltando a dedicação do marido ao longo da carreira. Entre os comentários, chamou atenção a presença de Roberto Justus, ex-marido de Ticiane, que fez questão de parabenizar o jornalista.

"Parabéns para o César! Ele merece muito! O melhor em atividade na minha visão! Sucesso nessa nova empreitada", escreveu o empresário.

Na homenagem, Ticiane declarou seu orgulho e destacou a trajetória de Tralli:



"Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro e cada renúncia em nome do trabalho. Nada veio por acaso: tudo é fruto do seu talento, inteligência e determinação inabalável".

Ela concluiu ressaltando a admiração pelo marido:



"Você transformou desafios em aprendizado e seguiu com ética e coragem. É um profissional admirável e um homem inspirador para mim, nossa família e todos que caminham ao seu lado. Estarei sempre aplaudindo cada conquista. Te amo."