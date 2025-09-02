Ao vivo, William Bonner revela motivo da sua saída do Jornal Nacional
William Bonner se tornou o assunto mais comentado das redes sociais nesta segunda-feira (01), após a TV Globo confirmar a saída do jornalista do posto de âncora do Jornal Nacional, após 29 anos na bancada do principal telejornal do Brasil.
Ao vivo, durante o seu discurso de despedida, Bonner revelou o motivo que o fez deixar a bancada do telejornal. Ele será substituído por César Tralli, que passa a formar dupla com Renata Vasconcellos.
“Eu senti que meus dias só comportavam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora as coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, disse ela.
“Hoje eu tenho dois filhos trabalho e morando fora do país, tenho uma história de 29 anos no Jornal Nacional e completo 26 como editor-chefe, acumulando a apresentação com todas as obrigações da chefia da equipe de redatores. E o tempo que isso exige não é pouco”, justificou.
