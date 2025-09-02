fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

William Bonner confessa que pensou em deixar o Jornal Nacional no auge da pandemia

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 7:04
William Bonner confessa que pensou em deixar o Jornal Nacional no auge da pandemia
William Bonner confessa que pensou em deixar o Jornal Nacional no auge da pandemia - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (1º), explicou o real motivo de desistir de comandar o telejornal mais importante do país. Ele comentou que o período da pandemia contribuiu bastante sobre pensar em novos rumos da carreira.

“A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava lá no auge”, disse.

LEIA AGORA: Alinne Moraes posa de topless em cliques ousados feito pelo marido

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país, e eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, desabafou.

“Hoje eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional e nessa semana eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia da equipe de editores exige”, acrescentou.

O post William Bonner confessa que pensou em deixar o Jornal Nacional no auge da pandemia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Ao vivo, William Bonner revela motivo da sua saída do Jornal Nacional
Globo

Ao vivo, William Bonner revela motivo da sua saída do Jornal Nacional
William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos; motivo é revelado
Jornal Nacional

William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos; motivo é revelado

Compartilhe

Tags