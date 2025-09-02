William Bonner confessa que pensou em deixar o Jornal Nacional no auge da pandemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (1º), explicou o real motivo de desistir de comandar o telejornal mais importante do país. Ele comentou que o período da pandemia contribuiu bastante sobre pensar em novos rumos da carreira.

“A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu no momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava lá no auge”, disse.

“Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país, e eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando”, desabafou.

“Hoje eu tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional e nessa semana eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando trabalho de apresentação com todas as obrigações que a chefia da equipe de editores exige”, acrescentou.