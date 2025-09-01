William Bonner deixa a bancada do Jornal Nacional após 29 anos; motivo é revelado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta segunda-feira (1º), data em que o Jornal Nacional celebra 56 anos, a Globo anunciou a despedida de William Bonner, que deixa a bancada após 29 anos como apresentador e 26 anos também como editor-chefe.

Bonner permanecerá no comando do JN até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá a função ao lado de Renata Vasconcellos. A mudança faz parte de um planejamento conjunto de sucessão que a Globo e o jornalista vêm desenvolvendo há cerca de cinco anos.

O motivo da saída de William Bonner do Jornal Nacional

Bonner justificou a decisão pela vontade de reduzir suas funções executivas e a rotina intensa do jornalismo diário, buscando mais tempo para a família e atividades pessoais.

A partir do ano que vem, ele se juntará a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter. Sua sucessora como editora-chefe do JN será Cristiana Sousa Cruz, que atuou como adjunta ao lado de Bonner nos últimos seis anos.

Outras mudanças na Globo

Além da bancada do JN, outras mudanças foram anunciadas: Roberto Kovalick assumirá o Jornal Hoje e Tiago Scheuer comandará o Hora Um, iniciando o dia com as primeiras notícias.

Bonner destacou em sua despedida a importância de preparar sucessores e agradeceu aos colegas e ao público pelo apoio ao longo das décadas. Para ele, essa transição é uma etapa natural após quase três décadas de dedicação ao telejornalismo diário.

Os colegas e novos líderes também se manifestaram. Tralli se disse honrado e desafiado com a nova função, enquanto Renata Vasconcellos e Sandra Annenberg exaltaram a parceria e a experiência de Bonner. Cristiana Sousa Cruz destacou a realização de assumir o comando editorial do telejornal e reforçou o compromisso de manter a qualidade da informação.

Ricardo Villela, diretor-geral de Jornalismo da Globo, reforçou que todas as mudanças foram planejadas com foco na conexão e confiança do público. Até 3 de novembro, todos os profissionais seguirão em seus cargos, garantindo uma transição organizada e respeitosa.

