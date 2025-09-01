fechar
Celebridades | Notícia

William Bonner saiu do Jornal Nacional? Globo confirma saída e novo desafio para o âncora

Após quase três décadas no Jornal Nacional, o apresentador inicia uma nova etapa ao lado de Sandra Annenberg no Globo Repórter em 2026

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 01/09/2025 às 18:23 | Atualizado em 01/09/2025 às 19:06
William Bonner deixa o JN após 29 anos e ganha novo desafio na Globo
William Bonner deixa o JN após 29 anos e ganha novo desafio na Globo - Divulgação/TV Globo

O Jornal Nacional vive um momento histórico: William Bonner, após quase três décadas à frente da bancada, vai se despedir oficialmente do telejornal mais assistido do país. A confirmação foi feita nesta segunda-feira (1º), justamente na edição em que o JN celebrou seus 56 anos de existência.

Bonner, que soma 29 anos como âncora e 26 como editor-chefe, continuará no comando até o dia 3 de novembro de 2025, quando passará o posto para César Tralli, que dividirá a apresentação com Renata Vasconcellos. A transição marca o fim de um ciclo e o início de uma nova fase para a atração.

Mudanças confirmadas na Globo

Além da saída de Bonner, a Globo anunciou uma série de novidades em sua linha de frente no jornalismo:

  • Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta, assume a chefia do JN.
  • Roberto Kovalick será o novo apresentador do Jornal Hoje.
  • Tiago Scheuer comandará o Hora Um.

Já William Bonner, a partir de 2026, será o novo parceiro de Sandra Annenberg no Globo Repórter, realizando um antigo sonho da carreira.

Bonner explica a decisão

O jornalista revelou que a decisão vinha sendo amadurecida há cinco anos, em diálogo com a direção da Globo.

O desejo principal é reduzir a rotina exaustiva e ter mais tempo para a família. “Foram quase três décadas de entrega total ao JN. Agora, é hora de mudar o ritmo e realizar outro sonho: integrar o time do Globo Repórter”, declarou.

Renata Vasconcellos e César Tralli

Renata agradeceu emocionada os anos de parceria com Bonner e deu boas-vindas ao novo colega de bancada. Já Tralli disse estar honrado com a missão e garantiu dedicação total para corresponder à confiança do público.

Com essas mudanças, a Globo reforça o compromisso de manter a credibilidade e a força de seus telejornais, enquanto prepara uma nova geração de âncoras para o futuro.

