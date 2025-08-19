William Bonner fica fora do Jornal Nacional e explica afastamento por doença

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentador decidiu prestar conta aos seguidores e ir às redes sociais para explicar ausência na bancada do Jornal Nacional; confira!

O apresentador William Bonner não esteve na bancada do Jornal Nacional nesta segunda-feira, 18, e recorreu às redes sociais para detalhar o motivo de sua ausência.

Em vídeo publicado no Instagram, ele aparece nos bastidores ao lado de Hélter Duarte, com quem conversou sobre a situação.

Por que William Bonner não estava no Jornal Nacional?

Durante a gravação, Bonner questionou Duarte sobre sua presença no telejornal e brincou sobre a situação. O editor respondeu que estava ali para apresentar o JN, “a não ser que venha uma contraordem”, arrancando risadas.

Bonner explicou que sua voz está alterada desde sábado e que, por isso, decidiu não apresentar o jornal. Ele ressaltou que não estava “matando serviço” e queria apenas prestar contas aos seguidores sobre seu afastamento.

Hélter Duarte comentou que, para editar o jornal, tudo estava sob controle, mas que apresentar com a voz alterada seria desgastante. Bonner completou explicando que, se tivesse tentado apresentar, ao final da escalada da gravação, não sobraria nada da sua voz.

Hélter assumiu a bancada ao lado de Renata Vasconcellos, garantindo que o Jornal Nacional seguisse normalmente.

O vídeo postado por Bonner rapidamente repercutiu entre os seguidores, que demonstraram preocupação com a saúde do jornalista e elogiaram a postura descontraída dele e do colega nos bastidores. Confira o momento: