William Bonner relembra desespero com cenas de sexo explícito na redação do Jornal Nacional

William Bonner recordou um momento inusitado desesperador que viveu ao ver cenas de sexo explícito sendo transmitidas na redação do Jornal Nacional. A revelação foi feita durante a participação do jornalista no videocast do Fantástico, “O Futuro Já Começou”.

Bonner contou que havia chegado à redação do jornal depois do almoço e encontrou os colegas assustados. Ele pensou que um incêndio estivesse acontecendo no estúdio ou que havia um rato no local.

A jornalista Angela Garambone mostrou a ele um dos monitores instalados no local e, em uma delas, estava passando cenas de sexo explícito ao invés de algum programa da TV Globo.

“Tinham pessoas fazendo sexo, mas fazendo sexo muito explícito. E eram muitas pessoas, fazendo muito sexo, muito explícito. Fico arrepiado só de lembrar. A minha reação foi de absoluto pânico. Pensei: ‘Tenho três filhos e vão fechar a Globo! Acabou a concessão da Globo! A Globo está transmitindo o sexo explícito às 15 horas’”, contou Bonner.

O apresentador também disse ter ficado chocado com o que viu: “Uma porção de gente copulando e fazendo coisas muito estranhas. Algumas, inclusive, eu não sabia que podiam ser feitas”.

Bonner relatou que teve uma conversa com Samuel Linhares, então gerente de programação, ele disse: “Descobre o que está acontecendo. Aqui na redação, no monitor da rede, está rolando sexo, mas sexo pesado!”.

Linhares explicou ao jornalista que um colega havia canalizado o sinal do canal pago SexHot para a redação. Em seguida, a transmissão voltou ao normal.