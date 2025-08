Gisele Bündchen revela segredo da dieta: come sobremesa todos os dias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Modelo conta que não abre mão do docinho após o almoço e compartilha quais são as suas versões saudáveis de sobremesas favoritas do momento.

Gisele Bündchen é conhecida por seguir um estilo de vida saudável, mas isso não significa abrir mão dos prazeres da vida.

A top model brasileira revelou que tem uma regra alimentar pessoal que segue religiosamente: comer sobremesa todos os dias.

Em uma entrevista à revista Vogue, Gisele contou que o momento favorito do seu dia é justamente o pós-almoço, quando se permite um doce, sempre em versões mais saudáveis. “Nunca passo um dia sem sobremesa porque me deixa feliz”, disse a modelo, que já é mãe de três filhos.

Apesar da paixão declarada, ela deixa claro que não se trata de doces ultraprocessados. As sobremesas preferidas de Gisele são feitas com ingredientes como abacate e coco, alimentos ricos em gorduras boas e aliados da saúde do cérebro. Entre as opções, estão um gelato leve e um sorvete de açaí feito por ela mesma, aprovado até pelas crianças da casa.

“Talvez um dia eu faça um livro de receitas, porque amo comida. Amo, amo comida e sou obcecada por sobremesas”, revelou Gisele, que já publicou livros com dicas de bem-estar e rotinas de autocuidado.

Além da sobremesa diária, a modelo também adota outras práticas que contribuem para seu bem-estar aos 45 anos, como smoothies pela manhã, chá de dente-de-leão e meditação, conforme compartilha o portal Terra.

O recado é claro: manter uma alimentação equilibrada não precisa ser sinônimo de restrição total. Para Gisele, felicidade e saúde caminham juntas, com direito a um docinho todos os dias.