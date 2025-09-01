William Bonner deixa Jornal Nacional após quase 30 anos; saiba quem assume a bancada
Após 29 anos no comando do Jornal Nacional, William Bonner deixa a bancada e César Tralli assume a apresentação ao lado de Renata Vasconcellos
A Globo anunciou nesta segunda-feira (1º) que William Bonner deixará a apresentação do Jornal Nacional após 29 anos à frente da bancada do principal telejornal do país. Bonner seguirá à frente do JN até novembro, quando César Tralli assumirá a apresentação ao lado de Renata Vasconcellos. A partir de 2026, o jornalista se juntará a Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter.
O anúncio ocorre justamente no dia em que o Jornal Nacional completa 56 anos. Bonner acumula 29 anos como apresentador e 26 anos como editor-chefe do telejornal, tornando-se o âncora com mais tempo à frente da bancada na história do programa.
Segundo a emissora, Bonner vinha se preparando para a transição há cerca de cinco anos. O jornalista decidiu abrir mão das funções executivas e da atuação diária no jornalismo para dedicar mais tempo à família e a projetos pessoais.
César Tralli, que assumirá a bancada, está na Globo há 33 anos e já colaborava com reportagens para o JN desde o início da carreira. Formado pela Faculdade Cásper Líbero, ele passou por outras emissoras antes de ingressar na Globo, em 1993.
As mudanças envolvem ainda outros telejornais da emissora. Cristiana Sousa Cruz, editora-chefe adjunta do JN nos últimos seis anos, assumirá o comando editorial do telejornal. Roberto Kovalick deixará o Hora 1 para apresentar o Jornal Hoje, enquanto Tiago Scheuer passará a comandar o matinal.
De acordo com o comunicado da Globo, os próximos dois meses serão dedicados à transição, e até novembro todos permanecerão em suas funções atuais.