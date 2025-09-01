Após eliminação de Fê Paes Leme do "Dança dos Famosos", Nicole Bahls homenageia amiga com porquinha
Influenciadora revelou que a "Fepa Pig" é a nova porquinha da fazenda. Fernanda Paes Leme saiu do quadro do Domingão com Huck nesse domingo (31)
Nicole Bahls revelou nas redes sociais que encomendou uma porquinha e chamou de "Fepa Pig" para homenagear Fernanda Paes Leme que foi eliminada do "Dança dos Famosos" nesse domingo (31).
A apresentadora foi eliminada do quadro do programa "Domingão com Huck" durante a fase de repescagem.
"Pessoal, eu fiquei muito triste com a saída da Fepa, porque ela era minha 'companheirinha', de me ensinar, de cobrar coreografia, mas faz parte da competição", disse Nicole Bahls através de um post nas redes sociais.
"A gente sabia que ia entrar e uma hora um de nós teria que sair. A gente queria muito ficar, a Fepa queria muito ficar", disse.
"Para aliviar o coração e matar um pouquinho da saudade, porque eu acordei [pensando]: 'Hoje é minha primeira segunda-feira sem encontrar a Fepa', eu encomendei a 'Fepa Pig'", revelou.
A influenciadora ainda revelou que a porquinha lembra a amiga por ser amorosa.
"A porquinha é a cara da Fepa. Agora vou ter com quem desabafar, mostrar a coreografia para a Fepa Pig”, finalizou.