Decadente? Rodrigo Faro fatura valor exorbitante na internet

Rodrigo Faro, apresentador, atualmente no elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na Globo, tem faturado bastante com a internet, algo que se fortaleceu quando saiu da Record no final do ano passado.

“Antes, a internet funcionava mais como um espaço secundário, repercutindo assuntos do programa. De 2023 para cá, passei a desenvolver projetos exclusivos para o digital, mostrar mais da minha vida, dividir momentos com a Vera [Viel, esposa] e até criar conteúdos motivacionais”, disse, em entrevista na coluna Outro Canal, do site F5.

“Isso fortaleceu minha imagem, me aproximou ainda mais do público e trouxe novas audiências, diferentes daquelas que já me acompanhavam pela televisão. E assim veio a possibilidade de construir novos formatos de relacionamento e negócios“, explicou.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o apresentador chega a faturar uma renda fixa de R$ 2 milhões. Mesmo sem nenhum programa da TV, ele ainda possui oito contratos publicitários fechados. Faro é agenciado por Sérgio Tristão, que relatou que o apresentador soube trabalhar bem a imagem no mundo digital. “Muitos artistas que têm sua base na televisão e migraram para o digital conseguem até superar os ganhos que tinham na TV. O Rodrigo é um exemplo disso: ele conseguiu transformar sua relevância na TV em autoridade e audiência também nas redes sociais, criando um modelo que gera muito valor financeiro e de imagem”, contou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br