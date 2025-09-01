Fernanda Paes Leme desabafa e diz que chorou sozinha após eliminação do Dança dos Famosos
Apresentadora foi eliminada na fase de repescagem do quadro do Domingão com Huck e contou que ficou sensível com a saída. Leia o depoimento a seguir
Clique aqui e escute a matéria
Fernanda Paes Leme desabafou nas redes sociais após ser eliminada na Repescagem do “Dança dos Famosos”, quadro do Domingão com Huck, nesse domingo (31). Além dela, Cátia Fonseca também saiu da competição.
A apresentadora e atriz relatou que se recolheu para chorar sozinha e que estava sensível com a presença de Gilberto Gil e Flor Gil no programa da TV Globo.
"Assim que acabaram as gravações do #DançaDosFamosos, com o resultado da minha eliminação, eu me recolhi pra chorar sozinha. Chorei, chorei, chorei... Estava muito sensível com a presença do Gilberto Gil e da Flor Gil no Domingão, com a minha saída (claro) e com o fato de que ia me separar tão prematuramente daquela turma toda. Eu não esperava e sentia que podia ter entregado muito mais", escreveu ela no post.
"Eu não queria ter saído. Eu queria me desafiar mais e mais. Testar meus limites, descobrir novos roxos pelo corpo, sentir dores em lugares que eu nem sabia que podiam doer, fechar o olho pra dormir e ficar “pá, pá, pá...” passando a coreografia mentalmente. E foi tudo tão intenso que mesmo com pouco tempo no quadro, eu já sinto falta. Mas faz parte e a cada semana, alguém vai sentir isso também”, refletiu.
Fernanda também comentou sobre o preparo físico e a distância da filha nos ensaios intensos:
"O Dança foi um trabalho de dedicação incrível. Física e mental. Um desafio pra mim em muitos níveis. Ao mesmo tempo que eu sofria ao me separar da Pilar por dias, recebia tanto amor e carinho dos meus colegas (que viraram amigos) de competição. Isso me fortalecia. Me fez descobrir (ou redescobrir) uma Fernanda forte, dedicada ao novo, focada em processos. Fez meu olho voltar a brilhar. Sou outra!".
Por fim, a apresentadora agradeceu as mensagens de carinho e a torcida dos fãs.
"Mas esse post é pra agradecer a vocês que torceram, que me fizeram gargalhar e chorar de ontem pra hoje lendo os comentários, os memes, as hashtags, que vão sentir minha falta no programa e nos bastidores dele, que era sempre um grande surto. Ser acolhida pelo público é o desejo de todo artista e ontem eu senti isso. Ainda sinto”, finalizou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp