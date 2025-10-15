Rafaella Justus faz desabafo sobre beleza: “Parei de me comparar”
Rafaella Justus usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre autoestima e beleza.
Por meio da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, uma seguidora questionou se a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus se achava “bonita”, e ela respondeu que “sim”, mas ressaltou que a percepção sobre o assunto é algo muito além da aparência.
Na ocasião, Rafaella Justus explicou que a verdadeira beleza reside nas atitudes e na autoaceitação. “VERDADE! Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros”, iniciou.
“Parei de me comparar”
A jovem ainda compartilhou sua estratégia para superar as “inseguranças”. “Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única. Todo mundo tem inseguranças, e tudo bem, mas aprender a se olhar com mais carinho muda tudo. Pra mim, beleza é leveza, autenticidade e paz com quem a gente é!”, disse.
