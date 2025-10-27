Após vídeo polêmico, equipe de Zé Felipe explica cena com o filho no colo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após críticas, assessoria do cantor esclarece que o registro foi feito dentro do condomínio, em área privada com limite de velocidade de 20 km/h

Depois de causar polêmica nas redes sociais ao aparecer dirigindo com o filho no colo, Zé Felipe se pronunciou por meio de sua equipe no último sábado (25).

O vídeo, que rapidamente viralizou, gerou críticas de internautas que consideraram a atitude perigosa.

Assessoria responde

Em nota, a assessoria do cantor informou que a gravação não ocorreu em via pública, mas sim dentro do condomínio onde o artista mora.

Segundo o comunicado, o local tem limite de velocidade de 20 km/h e o trajeto foi curto, sem oferecer riscos.

Até o momento, Zé Felipe não comentou diretamente o caso, mas sua equipe reforçou que ele “preza pela segurança e bem-estar da família”.

