Yuri Lima, ex de Iza, faz desabafo sobre paternidade e promete mudanças pessoais

Ex-jogador compartilhou vídeo com a filha Nala e afirmou que quer ser um homem melhor em todas as áreas da vida após a separação da cantora

Por Bianca Tavares Publicado em 26/10/2025 às 7:47
Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza, emocionou os seguidores ao publicar um vídeo ao lado da filha Nala nas redes sociais.

No registro, o atleta aparece treinando com a menina e reflete sobre o impacto da paternidade em sua vida, afirmando que deseja se transformar para oferecer o melhor a ela.

“Minha inspiração diária, de onde venho tirando força e esperança. Eu já quero mudar o mundo inteiro para você, minha filha, e vou começar por mim. Serei melhor em todas as áreas dessa vida. Obrigado pela companhia no treino de hoje. Papai te ama muito e vai valer a pena”, escreveu o jogador na legenda do vídeo publicado no Instagram.

A mensagem comoveu fãs e amigos, que receberam recentemente a notícia de término com Iza. O casal anunciou oficialmente a separação em outubro, em um comunicado divulgado pela assessoria da cantora. Segundo o texto, a decisão foi tomada de forma respeitosa e amigável, com ambos comprometidos em criar a filha com amor e parceria.

Desde o nascimento de Nala, o ex-jogador tem compartilhado momentos de afeto e reflexões sobre a paternidade, mostrando um lado mais emocional e presente. Nos comentários, o público aconselha o atleta.

"Deus vai restaurar você e sua família. Força e foco!", "Tem que começar sendo um homem exemplar. Um homem que não consegue respeitar mulheres jamais conseguirá ser um pai exemplar pra sua filha. Ponto", estão entre os mais curtidos.

Luana Piovani rebate fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos: "Vou destilar"
Luana Piovani rebate fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos: "Vou destilar"
Iza é cotada para atuar em próxima novela da Globo, diz jornalista
Iza é cotada para atuar em próxima novela da Globo, diz jornalista

