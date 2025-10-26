Yuri Lima, ex de Iza, faz desabafo sobre paternidade e promete mudanças pessoais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ex-jogador compartilhou vídeo com a filha Nala e afirmou que quer ser um homem melhor em todas as áreas da vida após a separação da cantora

Yuri Lima, ex-namorado da cantora Iza, emocionou os seguidores ao publicar um vídeo ao lado da filha Nala nas redes sociais.

No registro, o atleta aparece treinando com a menina e reflete sobre o impacto da paternidade em sua vida, afirmando que deseja se transformar para oferecer o melhor a ela.

“Minha inspiração diária, de onde venho tirando força e esperança. Eu já quero mudar o mundo inteiro para você, minha filha, e vou começar por mim. Serei melhor em todas as áreas dessa vida. Obrigado pela companhia no treino de hoje. Papai te ama muito e vai valer a pena”, escreveu o jogador na legenda do vídeo publicado no Instagram.

A mensagem comoveu fãs e amigos, que receberam recentemente a notícia de término com Iza. O casal anunciou oficialmente a separação em outubro, em um comunicado divulgado pela assessoria da cantora. Segundo o texto, a decisão foi tomada de forma respeitosa e amigável, com ambos comprometidos em criar a filha com amor e parceria.

Desde o nascimento de Nala, o ex-jogador tem compartilhado momentos de afeto e reflexões sobre a paternidade, mostrando um lado mais emocional e presente. Nos comentários, o público aconselha o atleta.

"Deus vai restaurar você e sua família. Força e foco!", "Tem que começar sendo um homem exemplar. Um homem que não consegue respeitar mulheres jamais conseguirá ser um pai exemplar pra sua filha. Ponto", estão entre os mais curtidos.