fechar
Celebridades | Notícia

Luana Piovani rebate fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos: "Vou destilar"

Atriz ironizou a declaração da esposa de Roberto Justus, que afirmou que empresários e pessoas ricas são "apedrejados" no Brasil; veja

Por Bianca Tavares Publicado em 26/10/2025 às 7:29
Imagem de Luana Piovani e Ana Siebert
Imagem de Luana Piovani e Ana Siebert - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (25) ao reagir à fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos no Brasil.

A influenciadora, casada com o empresário Roberto Justus, declarou em um podcast que pessoas bem-sucedidas financeiramente sofrem discriminação e que os empresários deveriam ser admirados, não criticados.

Em resposta, Piovani publicou nos stories do Instagram um comentário da jornalista Laís Gouveia ironizando as declarações. “Então vou destilar meu ‘preconceito’: só desejo a você uma vida eterna numa escala 6x1, sem direito a botox e no único dia de folga uma casa imensa para faxinar. E sem babá para cuidar dos herdeiros. Te vira. Quero ver ter tempo livre para b*stejar nas redes”, dizia o texto compartilhado pela atriz.

Leia Também

A fala de Siebert foi dada durante uma conversa com o influenciador Firmino Cortada, no podcast Cortadas do Firmino, exibido no dia 11 de outubro. Na entrevista, a modelo afirmou que o brasileiro “demoniza” os empresários e que, em outros países, pessoas ricas são vistas como fonte de inspiração.

“Os empresários em outros países são admirados. Aqui há quem os veja como vilões. É o empresário que dá emprego, oportunidade, que tem coragem. O Brasil tem isso de não aplaudir o sucesso”, afirmou Siebert.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ela também comentou sobre a desigualdade social e defendeu que quem tem dinheiro deve ser visto como exemplo. “Uns não têm o básico e outros têm demais, mas isso precisa ser uma janela para buscar inspiração, não para agredir”, completou.

Até o momento, Ana Paula Siebert não respondeu à provocação da atriz.

Leia também

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirma que ricos sofrem preconceito no Brasil
Celebridades

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirma que ricos sofrem preconceito no Brasil
Lorena Maria rebate MC Daniel e detalha gastos com filho Rás
Celebridades

Lorena Maria rebate MC Daniel e detalha gastos com filho Rás

Compartilhe

Tags