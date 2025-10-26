Luana Piovani rebate fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos: "Vou destilar"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atriz ironizou a declaração da esposa de Roberto Justus, que afirmou que empresários e pessoas ricas são "apedrejados" no Brasil; veja

Clique aqui e escute a matéria

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (25) ao reagir à fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos no Brasil.

A influenciadora, casada com o empresário Roberto Justus, declarou em um podcast que pessoas bem-sucedidas financeiramente sofrem discriminação e que os empresários deveriam ser admirados, não criticados.

Em resposta, Piovani publicou nos stories do Instagram um comentário da jornalista Laís Gouveia ironizando as declarações. “Então vou destilar meu ‘preconceito’: só desejo a você uma vida eterna numa escala 6x1, sem direito a botox e no único dia de folga uma casa imensa para faxinar. E sem babá para cuidar dos herdeiros. Te vira. Quero ver ter tempo livre para b*stejar nas redes”, dizia o texto compartilhado pela atriz.

A fala de Siebert foi dada durante uma conversa com o influenciador Firmino Cortada, no podcast Cortadas do Firmino, exibido no dia 11 de outubro. Na entrevista, a modelo afirmou que o brasileiro “demoniza” os empresários e que, em outros países, pessoas ricas são vistas como fonte de inspiração.

“Os empresários em outros países são admirados. Aqui há quem os veja como vilões. É o empresário que dá emprego, oportunidade, que tem coragem. O Brasil tem isso de não aplaudir o sucesso”, afirmou Siebert.

Ela também comentou sobre a desigualdade social e defendeu que quem tem dinheiro deve ser visto como exemplo. “Uns não têm o básico e outros têm demais, mas isso precisa ser uma janela para buscar inspiração, não para agredir”, completou.

Até o momento, Ana Paula Siebert não respondeu à provocação da atriz.

