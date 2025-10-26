Luana Piovani rebate fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos: "Vou destilar"
Atriz ironizou a declaração da esposa de Roberto Justus, que afirmou que empresários e pessoas ricas são "apedrejados" no Brasil; veja
Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (25) ao reagir à fala de Ana Paula Siebert sobre preconceito contra ricos no Brasil.
A influenciadora, casada com o empresário Roberto Justus, declarou em um podcast que pessoas bem-sucedidas financeiramente sofrem discriminação e que os empresários deveriam ser admirados, não criticados.
Em resposta, Piovani publicou nos stories do Instagram um comentário da jornalista Laís Gouveia ironizando as declarações. “Então vou destilar meu ‘preconceito’: só desejo a você uma vida eterna numa escala 6x1, sem direito a botox e no único dia de folga uma casa imensa para faxinar. E sem babá para cuidar dos herdeiros. Te vira. Quero ver ter tempo livre para b*stejar nas redes”, dizia o texto compartilhado pela atriz.
A fala de Siebert foi dada durante uma conversa com o influenciador Firmino Cortada, no podcast Cortadas do Firmino, exibido no dia 11 de outubro. Na entrevista, a modelo afirmou que o brasileiro “demoniza” os empresários e que, em outros países, pessoas ricas são vistas como fonte de inspiração.
“Os empresários em outros países são admirados. Aqui há quem os veja como vilões. É o empresário que dá emprego, oportunidade, que tem coragem. O Brasil tem isso de não aplaudir o sucesso”, afirmou Siebert.
Ela também comentou sobre a desigualdade social e defendeu que quem tem dinheiro deve ser visto como exemplo. “Uns não têm o básico e outros têm demais, mas isso precisa ser uma janela para buscar inspiração, não para agredir”, completou.
Até o momento, Ana Paula Siebert não respondeu à provocação da atriz.