O Homem que Mudou o Jogo na Netflix: como a estatística transformou o beisebol e desafiou o sistema

Disponível na Netflix, O Homem que Mudou o Jogo (2011) narra a história real de Billy Beane, gerente-geral do time de beisebol Oakland Athletics, que revolucionou o esporte ao adotar métodos baseados em estatísticas para montar uma equipe competitiva com orçamento limitado. O filme retrata sua tentativa de enfrentar o desequilíbrio financeiro entre os grandes clubes e os de menor investimento, buscando novas estratégias para vencer.

Dirigido por Bennett Miller e inspirado no livro de Michael Lewis, a produção mostra como Beane, interpretado por Brad Pitt, e o jovem economista Peter Brand, vivido por Jonah Hill, desafiaram as tradições do beisebol ao usar dados e cálculos para identificar talentos subvalorizados. A narrativa se passa durante a temporada de 2002, quando o Oakland Athletics adota o sistema conhecido como sabermetrics.

Com cerca de 133 minutos de duração, o filme destaca o embate entre inovação e conservadorismo dentro do esporte, abordando as pressões internas e a resistência às mudanças. O Homem que Mudou o Jogo se consolidou como uma reflexão sobre gestão, coragem e o impacto da análise científica em um ambiente dominado por intuição e tradição.

