Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirma que ricos sofrem preconceito no Brasil

Influenciadora defende empresários e diz que sucesso financeiro deveria ser admirado, não criticado; internautas dividem opiniões!

A influenciadora e empresária Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, afirmou que pessoas ricas enfrentam preconceito no Brasil. Durante participação no podcast Cortadas do Firmino, ela comentou sobre a forma como a sociedade encara quem conquista estabilidade e patrimônio financeiro.

Para Ana Paula, a desigualdade social no país alimenta um olhar de desconfiança e rejeição sobre os mais ricos, especialmente empresários.

“Uns não têm o básico e outros têm demais. Mas eu acho que as pessoas que têm muito, ou que conquistaram muitas posses, especialmente aquelas que trabalharam a vida inteira pra isso, deveriam ser admiradas, não agredidas”, disse.

A fala gerou repercussão nas redes sociais, com parte do público concordando e outros criticando a visão da influenciadora. Alguns internautas destacaram que o debate sobre privilégio e desigualdade é mais complexo do que uma simples questão de admiração ou rejeição.

Ana Paula, que costuma compartilhar detalhes do estilo de vida da família nas redes sociais, também defendeu que o sucesso empresarial e o acúmulo de bens deveriam inspirar outras pessoas, em vez de provocar julgamentos. “O trabalho e a dedicação merecem reconhecimento, independentemente da classe social”, completou.