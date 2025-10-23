fechar
Youtuber Capitão Hunter é preso acusado de exploração sexual infantil

Criador de conteúdo sobre Pokémon é investigado por estupro de vulnerável e produção de pornografia infantil; polícia apreendeu celulares e mais

Por Bianca Tavares Publicado em 23/10/2025 às 9:13
Imagem do youtuber Capitão Hunter
Imagem do youtuber Capitão Hunter - Reprodução/Instagram

João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, foi preso nesta quarta-feira (22) em Santo André, na Grande São Paulo, suspeito de envolvimento em crimes de exploração sexual infantil.

De acordo com as investigações, o youtuber utilizava redes sociais para exibir as partes íntimas a menores de idade e também solicitava que as vítimas enviassem imagens.

Quem é Capitão Hunter?

Capitão Hunter é conhecido por produzir vídeos sobre o universo Pokémon, incluindo cards colecionáveis, jogos e eventos.

Seu canal no YouTube soma mais de 726 mil inscritos, com vídeos voltados ao público infantojuvenil, como “Abrindo 144 pacotes de mega evolução cartas Pokémon” e “Fui no campeonato mundial de Pokémon”.

Em vídeos recentes, ele afirmava que seus ganhos na plataforma giravam em torno de R$ 4 mil mensais. “O Hunter não é rico, ainda estou pagando as minhas coisas. Eu continuo nisso porque fiz a minha marca e posso vender produtos”, disse em um dos conteúdos, de acordo com o portal Terra.

O influenciador também participava de eventos em shoppings de diferentes cidades, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, e acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Segundo a polícia, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de material de pornografia infantil. Aparelhos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia.

O inquérito é conduzido pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), no Rio de Janeiro. A prisão temporária foi decretada pela Vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes da cidade.

