Celebridades | Notícia

Tata Estaniecki quebra silêncio e fala sobre fim do casamento com Cocielo: "Tempinho"

Apresentadora apareceu nos stories pela primeira vez após o anúncio de Júlio Cocielo nas redes sociais; confira o pronunciamento da influenciadora

Por Bianca Tavares Publicado em 22/10/2025 às 8:39
Imagem de Tata Estaniecki
Imagem de Tata Estaniecki - Freepik

Nesta terça-feira (21), Tata Estaniecki quebrou o silêncio e apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs.

Após o anúncio do fim do casamento com o influenciador Júlio Cocielo, que anunciou primeiro com uma publicação no seu Instagram, a apresentadora veio a público pela primeira vez para confirmar o término da relação.

Até então, a internet ainda especulava uma possível "brincadeira" do produtor de conteúdo, já que Tata não tinha comentado nada sobre o assunto. Confira o pronunciamento:

Tata Estaniecki fala pela primeira vez sobre fim do casamento

Em um vídeo publicado nos stories, a influenciadora apareceu para agradecer todo o carinho e apoio que recebeu, mas sem revelar muitos detalhes sobre a separação.

“A vida tem que continuar, e já tô de volta na minha rotina, no meu trabalho.Já estamos gravando um Maternidelas, à noite tem gravação também ao vivo do Pod Delas podcast, e aos poucos a vida vai se acertando, vai se alinhando. Tudo tem um tempinho, mas tô aqui. Obrigada!”, desabafou.

Tata e Cocielo estavam juntos há 8 anos e são pais de Beatriz, 5 e Caio, 2.

