Grag Queen faz estreia no desfile de Dario Mittmann na São Paulo Fashion Week

Máscara retrátil embutida na cartola surpreende o público em apresentação "MONOPOLY : YOUNG MONEY!", inspirada no clássico jogo da Hasbro.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/10/2025 às 23:14
Grag Queen na SPFW
Grag Queen na SPFW - Carolina Bonatelli (@phbonat)

Grag Queen fechou o desfile “MONOPOLY : YOUNG MONEY!”, apresentado por Dario Mittmann no Museu Afro, no Parque Ibirapuera, durante o São Paulo Fashion Week N60.

Inspirado no icônico jogo da Hasbro, o estilista transformou o espaço em um verdadeiro tabuleiro vivo, reunindo nomes que representam uma geração que cria e dita suas próprias regras. O desfile ocorreu na última quinta-feira (16).

Em sua primeira vez desfilando, Grag surgiu na passarela com um look dourado e preto, que unia elementos de paletó e vestido. O toque de teatralidade ficou por conta da cartola, que trazia uma máscara embutida: ao entrar na passarela, o rosto da artista estava coberto. Em seguida, a máscara recuou para dentro da cartola, revelando seu rosto.

“Foi muito emocionante participar desse desfile, porque tudo foi pensado com tanto cuidado e criatividade. Eu amei o vestido, o tema, o conceito, absolutamente tudo! Foi minha primeira vez desfilando, e viver isso foi mágico”, contou Grag.

“É o tipo de experiência que me inspira muito, porque une arte, moda e performance, três coisas que fazem parte de quem eu sou. Sou completamente apaixonada pelo mundo da moda e fiquei muito grata pela oportunidade de viver esse momento tão especial”, reforçou.

Vencedora do reality Queen of the Universe e atual apresentadora do Drag Race Brasil, Grag acaba de firmar um contrato com a Warner Music Group, tornando-se a primeira drag queen contratada pela companhia no país. 

