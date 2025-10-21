Grag Queen faz estreia no desfile de Dario Mittmann na São Paulo Fashion Week
Máscara retrátil embutida na cartola surpreende o público em apresentação "MONOPOLY : YOUNG MONEY!", inspirada no clássico jogo da Hasbro.
Clique aqui e escute a matéria
Grag Queen fechou o desfile “MONOPOLY : YOUNG MONEY!”, apresentado por Dario Mittmann no Museu Afro, no Parque Ibirapuera, durante o São Paulo Fashion Week N60.
Inspirado no icônico jogo da Hasbro, o estilista transformou o espaço em um verdadeiro tabuleiro vivo, reunindo nomes que representam uma geração que cria e dita suas próprias regras. O desfile ocorreu na última quinta-feira (16).
Em sua primeira vez desfilando, Grag surgiu na passarela com um look dourado e preto, que unia elementos de paletó e vestido. O toque de teatralidade ficou por conta da cartola, que trazia uma máscara embutida: ao entrar na passarela, o rosto da artista estava coberto. Em seguida, a máscara recuou para dentro da cartola, revelando seu rosto.
“Foi muito emocionante participar desse desfile, porque tudo foi pensado com tanto cuidado e criatividade. Eu amei o vestido, o tema, o conceito, absolutamente tudo! Foi minha primeira vez desfilando, e viver isso foi mágico”, contou Grag.
“É o tipo de experiência que me inspira muito, porque une arte, moda e performance, três coisas que fazem parte de quem eu sou. Sou completamente apaixonada pelo mundo da moda e fiquei muito grata pela oportunidade de viver esse momento tão especial”, reforçou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Vencedora do reality Queen of the Universe e atual apresentadora do Drag Race Brasil, Grag acaba de firmar um contrato com a Warner Music Group, tornando-se a primeira drag queen contratada pela companhia no país.
Ver essa foto no Instagram