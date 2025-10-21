"Não tenho nada a ver com isso", confirma Maurício Meirelles sobre anúncio de separação de Tatá Estanieck e Julio Cocielo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Humorista passou a ser questionado pelo público por fazer brincadeiras no quadro "Webbullying" com famosos com trollagens nas redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

O humorista Maurício Meirelles foi surpreendido com mensagens de fãs que associaram o anúncio de separação dos influenciadores Tatá Estanieck e Julio Cocielo a uma possível participação em seu projeto de humor “Webbullying”.

Em resposta, Maurício esclareceu: “Estou fazendo show em Canoas e recebi mais de 50 mensagens no último minuto. Não fui eu! Não estou fazendo o ‘Webbullying’ com Cocielo. Talvez seja verdade ou uma campanha de Rexona, mas não fui eu”.

Mesmo após o esclarecimento, parte do público seguiu especulando uma suposta parceria entre Mauricio e Cocielo, o que o comediante desmentiu novamente.

“Eu lamento muito essa separação, eu gosto muito do casal e imagino que eles estão precisando de mensagens positivas”, disse.

Maurício é criador do “Webbullying”, quadro em que invade as redes sociais e o WhatsApp de convidados para fazer piadas em tempo real, e que se mantém como parte do novo show do humorista.

Além dos palcos, Maurício também comanda o programa “Aberto ao Público”, exibido na TV Globo, após “Vida de Rodeio”, e o canal “Achismos TV”.



