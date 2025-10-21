Tata Estaniecki se manifesta pela primeira vez após término com Júlio Cocielo: “A vida tem que continuar”
Tata Estaniecki, de 31 anos, se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Júlio Cocielo, de 32, nesta terça-feira (21). A influenciadora contou que precisou de um tempo para organizar a vida e se dedicar totalmente aos filhos do casal, Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2.
Apesar do período de afastamento, Tata reforçou que já voltou à rotina de trabalhos e gravações. “O foco agora realmente é estarmos bem, pra eles também ficarem bem, e é nisso que a gente tá se concentrando. A vida tem que continuar”, disse ela, lembrando que à noite participaria de gravação ao vivo do Pod Delas podcast.
O término do casal foi anunciado por Júlio Cocielo na última quinta (16), que pediu respeito ao momento e afirmou que não comentarão mais o assunto. Um dia depois, ambos removeram os sobrenomes de casal de suas redes sociais, encerrando publicamente a fase do relacionamento.